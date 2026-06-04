El IES Monte Naranco de Oviedo conquista la gran pantalla: de un ejercicio de clase a la final nacional de un certamen de cortos

Lo que comenzó como una actividad de aula para cubrir dos horas semanales ha terminado por convertirse en el billete directo hacia la capital española para un grupo de jóvenes que nunca imaginó que su historia saldría de las cuatro paredes del instituto. El IES Monte Naranco de Oviedo, muy prolífico en sus proyectos innovadores, ha sido seleccionado como finalista en el prestigioso Concurso Nacional de Cortos de la plataforma Platino Educa por su obra titulada "No es para tanto", un relato que pone el foco en la validación emocional y la presión social en la adolescencia.

El próximo 16 de junio, una expedición formada por seis alumnos y dos profesores acudirá a la gala nacional en el CaixaForum de Madrid para representar a Asturias en un evento que premia el talento y la formación audiovisual en las aulas. Entre el grupo, la incredulidad aún se mezcla con la euforia. "Cuando terminamos de grabar dijimos que no íbamos ni a pasar de fase, y de repente somos finalistas entre cientos de cortos de todo el país; estar en la gala y viajar a Madrid ya es el premio más grande que podíamos recibir y no nos lo creemos", declara el grupo, formado por diez chicos y chicas de 4.º de la ESO, que competirán en una categofía que también incluye a oponente de Bachillerato y Formación Profesional.

En el aula de música del instituto, que es donde se imparte la asignatura, Jesús Antonio Puerta, Manuel Collantes, Leyre Mera, Mireia García, Lena Rojo, Nora Gaytán, Fatou Khouma, Yuto Ashida y Camilo Andrés Zamora, se sientan, algunos en las mesas, otros en las sillas, junto a su profesora, Ana Isabel Fernández. Como cada jueves a las 11.30 horas, el grupo se reúne en la clase de Creación Audiovisual, una asignatura optativa que se ha convertido en su particular plató de rodaje.

Con el corto proyectado en la pantalla del aula, los alumnos recuerdan con orgullo y cierta nostalgia un proceso de creación que fue, ante todo, un ejercicio de superación colectiva. ¿Su secreto del éxito? "No lo tratábamos como una obligación de clase, sino como algo que nos gustaba hacer; no nos importaba quedarnos en los recreos o después del instituto para que los pasillos estuvieran vacíos y poder grabar en silencio", comentan los jóvenes.

La proyección de la obra empezó en noviembre, con una tormenta de ideas el que decidieron alejarse de los temas sociales más recurrentes para centrarse en algo más íntimo y usar como piedra base la frase "no es para tanto", que tantas veces escuchan de la gente cuando intentan expresar un problema. "Queríamos reflexionar sobre esos momentos en los que alguien intenta desmeritar lo que sientes, y recalcar que, si te afecta, sí es para tanto", explican desde el grupo.

El rodaje no estuvo exento de obstáculos que ahora recuerdan anedócticamente como curtidos cineastas de guerrilla. Grabaron todas las tomas con sus teléfonos móviles y el sonido también fue un reto, ya que tuvieron que lidiar con el ruido de unas obras anejas al instituto. Incluso el azar les puso a prueba cuando Camilo, uno de los encargados de las escenas de dibujo que aparecen en la cinta, se rompió la mano derecha justo antes de empezar, obligándoles a hacer malabares con la continuidad.

Entre bambalinas, claquetas improvisadas y guiones técnicos redactados entre todos, el corto fue tomando forma. Para ellos, el proceso de edición y las horas dedicadas a la jirafa de sonido o a la continuidad como "scripts" fueron lecciones que han despertado vocaciones en algunos de ellos.

Al mirar hacia el futuro, el audiovisual ya no parece un mundo tan lejano. Lena Rojo tiene claro su deseo de ser actriz, tras diez años formándose en teatro, mientras que Jesús Antonio Puerta apunta ya hacia el Centro de Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN) para especializarse como técnico de sonido.

Aunque el resto del grupo aún navega en la incertidumbre sobre qué camino profesional tomar, todos coinciden en algo: la experiencia grabando un corto en el instituto les ha impactado. Puede que ganar en Madrid sea el último empujón que necesitan para confirmar que su talento es real. Sea cual sea el resultado el próximo 16 de junio, este grupo ya ha aprendido que, a veces, los proyectos que nacen sin pretensiones son los que llegan más lejos, y que el gusanillo del cine ya les ha picado lo suficiente como para soñar con repetir rodaje muy pronto. "Sobre todo si ganamos", ríen en la despedida, ilusionados.