«Irán es una auténtica fortaleza»: Fernando Melero, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), alerta de un conflicto sin salida clara entre Teherán y Washington

El coronel Fernando Melero y Claudio, uno de los mayores especialistas españoles en geopolítica de Oriente Medio y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), advirtió ayer en el Club que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad global, sin un final claro enb el horizonte. «Irán es una auténtica fortaleza», afirmó durante una conferencia en la que analizó las claves estratégicas, económicas y militares de un enfrentamiento que afecta directamente a la seguridad internacional y al modo de vida de los ciudadanos europeos.

La conferencia fue presentada por el coronel Jesús Moreno del Valle, delegado del Ministerio de Defensa en Asturias, quien situó el contexto geopolítico actual en un escenario de creciente polarización internacional. «Europa intenta mantener su autonomía, contener riesgos y ganar margen de maniobra en un sistema cada vez más dividido», señaló antes de introducir a Melero como uno de los mayores expertos nacionales en Oriente Medio. El conferenciante, nacido en San Fernando (Cádiz), aludió a su etapa en Asturias, cuando estuvo al frente del Regimiento Príncipe de Asturias. «Viví en la avenida de Galicia y fui muy feliz aquí», comentó, antes de adentrarse en el análisis de una región que definió como uno de los grandes centros neurálgicos del planeta.

Para Melero, la importancia de Oriente Medio va mucho más allá de sus conflictos armados. Se trata de una región atravesada por corredores estratégicos que conectan Europa, Asia y África y donde se encuentran algunos de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial. Citó expresamente el estrecho de Ormuz, la salida del mar Rojo por Bab el-Mandeb, los Dardanelos, el Bósforo o el estrecho de Malaca. Además, destacó que la zona constituye una pieza fundamental tanto para la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda como para el corredor Norte-Sur impulsado por Rusia, India e Irán como alternativa al canal de Suez.

Melero describió al país como una sociedad compleja, marcada por profundas contradicciones. Por un lado, una población joven que aspira a mayores cotas de prosperidad y apertura; por otro, un sistema político dominado por élites que han logrado mantenerse en el poder durante más de cuatro décadas. «Los beneficios del petróleo repercuten en las élites y mientras esas élites aguanten será muy difícil que el régimen caiga», sostuvo. A pesar de los problemas internos —entre ellos una infraestructura energética obsoleta, importantes tensiones sociales, una elevada drogodependencia y la presencia de refugiados afganos—, el especialista descartó cualquier posibilidad sencilla de desestabilización. La geografía y la estructura del Estado juegan a favor de Teherán. «Es una auténtica fortaleza. Una invasión terrestre sería extremadamente compleja», explicó.

La Guardia Revolucionaria, custodia del poder de los Ayatolás

Desde la revolución de 1979, el país ha desarrollado una doctrina de defensa basada en estructuras descentralizadas, conocida como «defensa en mosaico», que permite a sus unidades actuar incluso sin una cadena de mando tradicional. A ello se suma el peso de la Guardia Revolucionaria, núcleo de poder del régimen. Esa influencia se extiende a través de una compleja red de aliados y grupos afines sustentada en buena medida por el chiismo político. Irán ha tejido durante décadas una estructura de apoyos que le permite proyectar poder desde Líbano hasta Yemen, pasando por Irak y Siria. «Los tentáculos de Irán están extendidos en un mundo globalizado», resumió.

Respecto al conflicto con Estados Unidos e Israel, Melero destacó que la guerra tiene motivaciones diferentes para cada actor. Para Israel, aseguró, se trata de una cuestión existencial. «Israel no puede permitirse un Irán fuerte», afirmó. Recordó que el Estado hebreo recibe ataques de manera constante por parte de grupos como Hezbolá y que su estrategia actual consiste en degradar al máximo las capacidades de sus enemigos para ganar tiempo y retrasar su recuperación militar. En cuanto a Estados Unidos, resaltó los factores históricos que siguen condicionando la relación bilateral. Citó la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y los ataques sufridos por intereses norteamericanos durante las últimas décadas como elementos que aún marcan la percepción estratégica de Washington.

El experto analizó las consecuencias económicas de la escalada. El aumento de la tensión ya ha repercutido sobre los precios del petróleo y de materias primas esenciales como fertilizantes, amoniaco, urea, helio o combustibles de aviación. En su opinión, la capacidad iraní para alterar el funcionamiento de los mercados internacionales sigue siendo considerable, especialmente gracias al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Irán también paga un elevado precio. Las restricciones al tráfico marítimo están provocando pérdidas millonarias para su economía. "La gran incógnita es quién podrá resistir más tiempo. Ese es el gran dilema para la resolución del conflicto», apuntó.

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Melero consideró que la Unión Europea se ha convertido en un agente secundario, limitado a declaraciones sin capacidad real de influencia. «La UE sigue siendo tímida y pacata», afirmó. También observó contradicciones en la posición estadounidense y en la estrategia de Donald Trump, especialmente por el desgaste que puede suponer para una parte de su base electoral el involucrarse en nuevos escenarios de confrontación exterior.