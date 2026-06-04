María López-Fanjul sobre "Intercambios", la exposición que le da la vuelta a la colección del Museo de Asturias: "El arte es y ha sido objeto económico, político y social, pero también es una herramienta que nos permite hacer visible lo esencial"

Seis meses después de su incorporación a la dirección del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul ha presentado su primera exposición al frente de la institución. Seis meses, exactamente, se cumplen hoy de su llegada y en ese tiempo López-Fanjul, junto a un equipo al que se refiere como “sus compañeros”, da por conseguidos “objetivos que jamás hubiéramos soñado”. “Intercambios”, la exposición comisariada por Laura Baños, la conservadora de Arte Contemporáneo del Museo, que hoy se inaugura y que permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre, es uno de los más visibles, una carta de presentación de su idea de Museo y una declaración de intenciones de lo que pretende ser su gestión.

“Intercambios”, según las propias palabras de López-Fanjul, “inicia una nueva relación con la colección permanente del Museo y con el arte asturiano”. Si alguien tenía dudas del interés de la nueva dirección por el talento regional, esta exposición las despeja. Contiene casi un centenar de obras, pintura y escultura, pero también cartelería, mobiliario y artes decorativas, todas forman parte de la colección del Bellas Artes, algunas han sido extraídas de las salas en las que llevan años colgadas y otras salen por primera vez de los almacenes. Hay artistas de 38 nacionalidades diferentes, desde el siglo XIV hasta anteayer, están El Greco, Goya y Picasso y con ellos una larga nómina de asturianos consagrados, en plena madurez creativa y algunos aun emergentes. Están Navascués, Ricardo Villoria, Carmen Santamarina, Breza Cecchini, Antonio Cores, Paulino Vicente El Mozo, Darío de Regoyos, Piñole, los hermanos Fernández Álava, Reyes Díaz, Nicolás Muller -húngaro exiliado, asentado en Llanes-, Evaristo Valle, Noemí Iglesias, Kiko Millares, Luis Fernández, Covadonga Valdés, Telesforo Fernández Cuevas, Kela Coto, Natalia Pastor, Martínez Abades, Jorge Nava, Francisco Velasco, Orlando Pelayo, Miguel Jacinto Meléndez, Casariego, Iván Quesada, Juan Falcón, Granell, Sandra Paula Fernández, Dionisio González, Aurelio Suárez, José Paredes, Carreño Miranda, Mónica Dixon, Helena Toraño, Luis Muñiz-Miranda y Jezabel Rodríguez.

El arte asturiano ocupa un lugar preponderante en “Intercambios”, pero no es ese el asunto de la exposición. En el centro está la colección del Museo. Lo demás, gira en torno a ella. María López-Fanjul lo explicó con una cita de “El Principito” de Saint-Exupéry: “Lo esencial es invisible a los ojos”. Confesó haberla tenido muy presente durante la preparación de “Intercambios”. “La colección permanente es lo esencial de cualquier museo”, dijo, y pese a ello “tendemos a olvidarlo”, recorremos kilómetros y kilómetros para ver una obra en una exposición temporal y ni reparamos en ella cuando está en el museo de nuestra ciudad. “El arte es y ha sido objeto económico, político y social”, observó, pero también es “una herramienta que nos permite hacer visible lo esencial. En ese sentido, “Intercambios” está planteada, según López-Fanjul, como “una invitación a la experimentación” con siete siglos de historia del arte, que son los que custodia el Museo, y una relectura de la colección con una perspectiva global y en conexión con la sociedad.

A la presentación de “Intercambios” asistió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que se refirió a la exposición como a “una hermosa declaración de intenciones”. “Esta propuesta nace del corazón del Museo y eso me parece de una belleza indescriptible”, reconoció, haciendo ver que “parte de la humildad y de la historia de un museo que no llega a 50 años de vida y que es un verdadero milagro”.

Vanessa Gutiérrez también recurrió a una cita literaria para expresar la significación de la exposición y de la nueva etapa del Museo que presagia. Ella eligió a Borges y su poema “Ajedrez”. “El tiempo pasa, pero el rito nunca cesa”, reflexionó la Consejera, y así es la historia del Bellas Artes de Asturias. En este caso, dijo, “el juego continúa y esta exposición es una invitación magnífica a entrar en la partida”.

La comisaria de “Intercambios”, Laura Baños, tuvo palabras de reconocimiento para todos los departamentos del Museo, movilizados en este proyecto, y para los colaboradores externos, desde los diseñadores Carmen y Miguel Santamarina hasta el fotógrafo Marcos Morilla, entre otros muchos, y sin olvidar a los alumnos de la Universidad de Oviedo que colaboraron durante sus prácticas. “Colección, diálogo e intercambio”, explicó Laura Baños, son las directrices de la exposición, que está organizada en cuatro secciones, cada una identificada por un color: “Espejo”, en azul, sobre la identidad, desde diferentes aspectos -edad, género, etnia, clase social-, y la influencia; “Afectos”, en rojo, sobre la corporalidad, las relaciones y la violencia; “Sostenibilidad”, en verde, desde una perspectiva integral que contempla desde el bienestar y los movimientos migratorios hasta la memoria, y “Refugio”, en rosa, sobre el concepto de hogar, de espiritualidad y con un grupo de obras que inciden en la protección a la infancia, todas con imágenes de niñas.

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La exposición extiende "sus tentáculos" a las salas de la exposición permanente, removida al extraer de ellas las obras que la integran, y amplia la conversación a las salas 1, 22 y 27. En la sala 1, bajo la idea de "cuidados", dialogan "La Virgen con el Niño" de Ramón Solá II y "A la amiga" de Julio Romero de Torres; en la 22, la sala dedicada a Luis Fernández, su "Craneo con velas" se muestra junto a a un retrato de María Egipciaca del siglo XVII, anónimo, y en la 27, la escena de un naufragio pintada por Álvarez Sala aparece confrontada con "Hyperbolic" de Barceló, en una reflexión sobre la tragedia de la emigración.