«Oviedo Ecoempleo» completa la capacitación de doce jóvenes desempleados para materias medioambientales

El proyecto «Oviedo Ecoempleo» vivió este jueves su jornada de clausura con la entrega de diplomas a doce desempleados de menos de treinta de años de edad, que se han formado en nuevas competencias profesionales durante 10 meses, «mediante una metodología basada en el aprendizaje práctico y la experiencia directa en el entorno laboral».

Esta iniciativa formativa, impulsada por el Ayuntamiento en el marco del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, ha permitido a los jóvenes obtener el certificado de profesionalidad de interpretación y educación medioambiental. Esta formación está orientada a sectores vinculados con la economía verde, la sostenibilidad y la sensibilización ambiental, ámbitos que cuentan con una demanda creciente de profesionales cualificados.

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La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó que «estos programas no solo ofrecen formación, sino oportunidades reales de inserción laboral, ya que permiten que las personas participantes adquieran experiencia, competencias y herramientas que facilitan su acceso al mercado de trabajo con mayores garantías de éxito». Leticia González advirtió el compromiso del Ayuntamiento con estas acciones formativas porque «detrás de cada dato de empleo hay una persona, una familia y un proyecto de vida».