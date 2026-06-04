Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Oviedo llenará sus calles de teatro, circo y danza con el regreso del CAFCA

El festival reunirá del 19 al 21 de junio a 16 compañías en quince espacios de la ciudad con 25 funciones gratuitas para todos los públicos

Una espectáculo de la última edifición de CAFCA en Oviedo

Una espectáculo de la última edifición de CAFCA en Oviedo / Irma Collín / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álvaro Faes

Álvaro Faes

Oviedo se prepara para convertirse durante tres días en un gran escenario al aire libre. Del 19 al 21 de junio, el festival CAFCA (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta) llevará a distintos puntos de la ciudad una programación compuesta por 25 funciones, 16 compañías y dos talleres repartidos en quince espacios culturales y urbanos.

La cita, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, combinará propuestas para la infancia y el público familiar con espectáculos para todas las edades. Teatro, danza, títeres, circo contemporáneo, instalaciones artísticas y experiencias participativas ocuparán plazas, parques, teatros, museos y otros espacios de la ciudad.

La inauguración correrá a cargo de Ymedio Teatro con «SIE7E», una propuesta de microteatro y títeres que transformará la plaza del Ayuntamiento en un pequeño recinto escénico sobre ruedas. El espectáculo ofrecerá microfunciones de diez minutos para grupos reducidos.

Entre las propuestas destacadas figura «Recreativos Federico», de Álex Peña, una instalación inspirada en la obra y el universo de Federico García Lorca que se instalará en el pasaje de Pelayo. El programa incluye además montajes como «Latas», de D’Click, en la Escandalera; «Triplette», de Labú Teatre, en Daoíz y Velarde; «El pasaje de los recuerdos», de Minimons, en el Edificio Histórico de la Universidad; o «Lullaby», de Proyecto Kavauri.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El Campo San Francisco concentrará parte de la programación con propuestas como «U.F.A.», de Cris Clown, una instalación suspendida en un árbol junto a la estatua de Mafalda, y «Sfumato», de Llum de Fideu.

La programación incluirá también presencia asturiana. Adrián Conde llevará a la plaza de Daoíz y Velarde «Check Out», mientras que los alumnos de Taller 3 presentarán en el Teatro Filarmónica «Tiempo», una producción colectiva que combina danza y teatro.

Uno de los reclamos más singulares será el «Camping La Rodriga», una actividad familiar que permitirá pasar la noche del sábado al domingo en los jardines situados junto a la plaza de San Miguel. La propuesta incluye talleres y rutas para descubrir la naturaleza urbana.

Noticias relacionadas

CAFCA completará su oferta con dos talleres para niños y jóvenes en los museos Arqueológico y de Bellas Artes. Estas actividades y la acampada requerirán reserva previa a partir del 15 de junio, mientras que el resto de propuestas serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  2. Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro
  5. La librería centenaria de Oviedo con la que no pudo la Guerra Civil, ni el libro electrónico
  6. Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
  7. “Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata
  8. El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio

Oviedo llenará sus calles de teatro, circo y danza con el regreso del CAFCA

Oviedo llenará sus calles de teatro, circo y danza con el regreso del CAFCA

«Irán es una auténtica fortaleza»: Fernando Melero, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), alerta de un conflicto sin salida clara entre Teherán y Washington

«Irán es una auténtica fortaleza»: Fernando Melero, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), alerta de un conflicto sin salida clara entre Teherán y Washington

Guiomar García, nueva directora general de Turismo en Oviedo

Guiomar García, nueva directora general de Turismo en Oviedo

El IES Monte Naranco de Oviedo conquista la gran pantalla: de un ejercicio de clase a la final nacional de un certamen de cortos

El IES Monte Naranco de Oviedo conquista la gran pantalla: de un ejercicio de clase a la final nacional de un certamen de cortos

Acción Contra el Hambre celebra su X aniversario de implantación en Asturias

Acción Contra el Hambre celebra su X aniversario de implantación en Asturias

María López-Fanjul sobre "Intercambios", la exposición que le da la vuelta a la colección del Museo de Asturias: "El arte es y ha sido objeto económico, político y social, pero también es una herramienta que nos permite hacer visible lo esencial"

«Oviedo Ecoempleo» completa la capacitación de doce jóvenes desempleados para materias medioambientales

«Oviedo Ecoempleo» completa la capacitación de doce jóvenes desempleados para materias medioambientales

Espectáculo musical sobre el mítico Lángara en el Filarmónica

Espectáculo musical sobre el mítico Lángara en el Filarmónica
Tracking Pixel Contents