Oviedo llenará sus calles de teatro, circo y danza con el regreso del CAFCA
El festival reunirá del 19 al 21 de junio a 16 compañías en quince espacios de la ciudad con 25 funciones gratuitas para todos los públicos
Oviedo se prepara para convertirse durante tres días en un gran escenario al aire libre. Del 19 al 21 de junio, el festival CAFCA (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta) llevará a distintos puntos de la ciudad una programación compuesta por 25 funciones, 16 compañías y dos talleres repartidos en quince espacios culturales y urbanos.
La cita, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, combinará propuestas para la infancia y el público familiar con espectáculos para todas las edades. Teatro, danza, títeres, circo contemporáneo, instalaciones artísticas y experiencias participativas ocuparán plazas, parques, teatros, museos y otros espacios de la ciudad.
La inauguración correrá a cargo de Ymedio Teatro con «SIE7E», una propuesta de microteatro y títeres que transformará la plaza del Ayuntamiento en un pequeño recinto escénico sobre ruedas. El espectáculo ofrecerá microfunciones de diez minutos para grupos reducidos.
Entre las propuestas destacadas figura «Recreativos Federico», de Álex Peña, una instalación inspirada en la obra y el universo de Federico García Lorca que se instalará en el pasaje de Pelayo. El programa incluye además montajes como «Latas», de D’Click, en la Escandalera; «Triplette», de Labú Teatre, en Daoíz y Velarde; «El pasaje de los recuerdos», de Minimons, en el Edificio Histórico de la Universidad; o «Lullaby», de Proyecto Kavauri.
El Campo San Francisco concentrará parte de la programación con propuestas como «U.F.A.», de Cris Clown, una instalación suspendida en un árbol junto a la estatua de Mafalda, y «Sfumato», de Llum de Fideu.
La programación incluirá también presencia asturiana. Adrián Conde llevará a la plaza de Daoíz y Velarde «Check Out», mientras que los alumnos de Taller 3 presentarán en el Teatro Filarmónica «Tiempo», una producción colectiva que combina danza y teatro.
Uno de los reclamos más singulares será el «Camping La Rodriga», una actividad familiar que permitirá pasar la noche del sábado al domingo en los jardines situados junto a la plaza de San Miguel. La propuesta incluye talleres y rutas para descubrir la naturaleza urbana.
CAFCA completará su oferta con dos talleres para niños y jóvenes en los museos Arqueológico y de Bellas Artes. Estas actividades y la acampada requerirán reserva previa a partir del 15 de junio, mientras que el resto de propuestas serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”
- El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
- “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro
- La librería centenaria de Oviedo con la que no pudo la Guerra Civil, ni el libro electrónico
- Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
- “Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata
- El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio