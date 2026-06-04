Oviedo llenará sus calles de teatro, circo y danza con el regreso del CAFCA

Oviedo se prepara para convertirse durante tres días en un gran escenario al aire libre. Del 19 al 21 de junio, el festival CAFCA (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta) llevará a distintos puntos de la ciudad una programación compuesta por 25 funciones, 16 compañías y dos talleres repartidos en quince espacios culturales y urbanos.

La cita, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, combinará propuestas para la infancia y el público familiar con espectáculos para todas las edades. Teatro, danza, títeres, circo contemporáneo, instalaciones artísticas y experiencias participativas ocuparán plazas, parques, teatros, museos y otros espacios de la ciudad.

La inauguración correrá a cargo de Ymedio Teatro con «SIE7E», una propuesta de microteatro y títeres que transformará la plaza del Ayuntamiento en un pequeño recinto escénico sobre ruedas. El espectáculo ofrecerá microfunciones de diez minutos para grupos reducidos.

Entre las propuestas destacadas figura «Recreativos Federico», de Álex Peña, una instalación inspirada en la obra y el universo de Federico García Lorca que se instalará en el pasaje de Pelayo. El programa incluye además montajes como «Latas», de D’Click, en la Escandalera; «Triplette», de Labú Teatre, en Daoíz y Velarde; «El pasaje de los recuerdos», de Minimons, en el Edificio Histórico de la Universidad; o «Lullaby», de Proyecto Kavauri.

El Campo San Francisco concentrará parte de la programación con propuestas como «U.F.A.», de Cris Clown, una instalación suspendida en un árbol junto a la estatua de Mafalda, y «Sfumato», de Llum de Fideu.

La programación incluirá también presencia asturiana. Adrián Conde llevará a la plaza de Daoíz y Velarde «Check Out», mientras que los alumnos de Taller 3 presentarán en el Teatro Filarmónica «Tiempo», una producción colectiva que combina danza y teatro.

Uno de los reclamos más singulares será el «Camping La Rodriga», una actividad familiar que permitirá pasar la noche del sábado al domingo en los jardines situados junto a la plaza de San Miguel. La propuesta incluye talleres y rutas para descubrir la naturaleza urbana.

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CAFCA completará su oferta con dos talleres para niños y jóvenes en los museos Arqueológico y de Bellas Artes. Estas actividades y la acampada requerirán reserva previa a partir del 15 de junio, mientras que el resto de propuestas serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.