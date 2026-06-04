Oviedo reconoce la excelencia médica, social, cultural y deportiva con ocho nuevas distinciones

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó este jueves los nombramientos del oftalmólogo Luis Fernández-Vega como Hijo Predilecto; del dominico José Luis Álvarez Valdés (Padre Valdés), el peluquero Ramiro Fernández Alonso, el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández, y la historiadora del arte Yayoi Kawamura como Hijos Adoptivos; la concesión de la Medalla de Oro al Real Oviedo y al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo; y la Medalla de Plata a Pepe Rionda. Todos los reconocimientos salieron adelante con el apoyo de PP, PSOE, Vox y la concejala no adscrita, mientras que IU se abstuvo por discrepancias con el método de elección y la falta de equilibrio de género. Al término de las sesiones, el alcalde, Alfredo Canteli, lamentó la ausencia de unanimidad: “Me da mucha pena que no haya habido unanimidad”, afirmó tras recordar que en casi todos los casos los nombramientos partían de "iniciativas ciudadanas".

La primera de las distinciones aprobadas fue la de Hijo Predilecto para Luis Fernández-Vega. El secretario municipal destacó durante el pleno su “vida ejemplar”, su aportación extraordinaria a la medicina, su papel al frente de la Fundación Princesa de Asturias y su compromiso constante con Oviedo. El oftalmólogo, director del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, suma así un nuevo reconocimiento a una trayectoria vinculada a la excelencia clínica, la investigación y la proyección internacional de la ciudad.

El debate político se concentró en la posición de IU. Su portavoz, Gaspar Llamazares, dejó claro que su grupo no cuestionaba los méritos de los homenajeados, pero criticó el procedimiento seguido por el equipo de gobierno y la composición global de la propuesta. A su juicio, los reconocimientos deberían surgir de un consenso previo entre todas las sensibilidades representadas en el Ayuntamiento y reflejar mejor la diversidad social de Oviedo. También reprochó que entre los ocho galardonados solo figure una mujer, Yayoi Kawamura.

En una línea similar, aunque apoyando todos los nombramientos, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, defendió la necesidad de actualizar el reglamento de honores y distinciones para recuperar el espíritu de consenso de las primeras corporaciones democráticas. El PSOE insistió en que los reconocimientos son merecidos, pero consideró conveniente abrir una reflexión sobre los mecanismos de propuesta y participación.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, realizó una intervención breve en la que rechazó que los reconocimientos deban establecer cuotas por razón de sexo. Defendió que las distinciones deben concederse exclusivamente en función de los méritos y la trayectoria de los homenajeados.

Desde el equipo de gobierno, el teniente de alcalde Mario Arias respondió a las críticas de IU recordando que la comisión de honores es el órgano habilitado para el debate y reprochó a la formación de izquierdas no haber asistido a la reunión en la que se dictaminaron las propuestas. Arias defendió que muchos de los reconocimientos nacieron de peticiones ciudadanas y de colectivos sociales y deportivos, y sostuvo que los homenajeados reúnen méritos suficientes para merecer el respaldo de toda la corporación.

Entre los nuevos Hijos Adoptivos figura el Padre Valdés, sacerdote dominico y figura clave en el desarrollo del hockey sobre patines en Asturias, reconocido por su dedicación a la educación y al deporte escolar. También recibió este título Ramiro Fernández Alonso, referente nacional de la peluquería y creador de la denominada “psicoestética”, disciplina con la que vinculó la imagen personal al bienestar emocional.

La corporación distinguió igualmente a Adolfo Rivas Fernández, director de la Fundación Vinjoy, por una trayectoria marcada por la intervención social y educativa con personas con discapacidad y colectivos vulnerables. La cuarta Hija Adoptiva será Yayoi Kawamura, profesora de la Universidad de Oviedo y una de las mayores especialistas en las relaciones artísticas entre Japón y España, cuya labor investigadora ha contribuido a proyectar internacionalmente el nombre de la ciudad.

Las Medallas de Oro recaerán en el Real Oviedo, coincidiendo con el año de su centenario, y en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo. En el primer caso, el Ayuntamiento quiso reconocer el valor deportivo, social e identitario de una entidad que ha acompañado a varias generaciones de ovetenses. En el segundo, se destacó la trayectoria centenaria de una institución vinculada al desarrollo económico local, la profesionalización del sector comercial y la representación de los agentes comerciales.

La Medalla de Plata será para Pepe Rionda, histórico presidente del Balonmano Base Oviedo, cuya dedicación durante más de tres décadas resultó decisiva para consolidar el principal proyecto del balonmano masculino ovetense y promover los valores del deporte entre cientos de jóvenes.

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Tras la última votación, Canteli cerró las sesiones con una reflexión dirigida a los grupos de la oposición. El alcalde aseguró que le producía “mucha pena” que los reconocimientos no hubieran cosechado un respaldo unánime, especialmente porque, recordó, en varios de los casos existían iniciativas ciudadanas detrás de las propuestas. Aun así, las ocho distinciones quedaron definitivamente aprobadas y serán incorporadas al cuadro de honores de la ciudad.