La promoción de enfermeras graduadas hace 50 años se reencuentra tras medio siglo de entrega a la profesión

La plaza de la Catedral fue esta mañana testigo de un reencuentro muy especial. La promoción de enfermeras graduadas hace ahora 50 años se reunió hoy para conmemorar la efeméride. La jornada estuvo marcada por los recuerdos de las experiencias vividas, pero también por el homenaje celebrado en la iglesia de San Tirso el Real en memoria de las integrantes de aquella promoción que ya no están entre nosotros.

"Nunca hubo ningún problema entre nosotras durante la carrera, fue una promoción muy estable y equilibrada y la convivencia fue muy agradable y tranquila. Tenemos todas un gran recuerdo", resume Rosa Gómez, impulsora del reencuentro. Aquel curso lo iniciaron 49 estudiantes, aunque hoy la cifra de antiguas alumnas era de 26, unas porque no llegaron a terminar los estudios y otras porque no pudieron asistir a la cita. Aunque el contacto no ha sido constante durante este medio siglo, nunca se perdieron la pista. Prueba de ello es que también celebraron el 25 aniversario de la promoción, aunque en aquel entonces la comunicación fue más compleja. "Hoy con la tecnología no pudo ser más fácil. Yo organicé también aquel aniversario, pero la mayoría de números que guardaba eran antiguos o de teléfonos fijos, ahora lo que tenemos todas son móviles", explicaba Rosa Gómez.

Echando la vista atrás, tienen claro que la elección fue la correcta: "Toda la vida quise ser enfermera y volvería a hacer exactamente lo mismo", cuenta emocionada Carmen Romero. La enfermera pasó su vida profesional en quirófanos, en el turno de urgencias, lo que le permitió pasar por todos los departamentos. Rosa Gómez, en cambio, no lo tuvo tan claro: "Descubrí una profesión preciosa, pero que ignoraba", explica. Ambas coinciden en que trabajaron en una época idónea, en la que "todos los compañeros estaban muy unidos y el trabajo en equipo era fluido".

Las profesionales de la salud destacan el trato humano como una de las cualidades imprescindibles para ser una buena enfermera. "Si no tienes una calidad humana natural, es difícil aprenderla", afirma la organizadora. No se atreven a dar consejos a las nuevas promociones porque las nuevas tecnologías han cambiado la profesión: "A nosotras nos tocó otra época, una con poca tecnología, en la que había que agudizar el ingenio para resolver los problemas", señalan.

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El acto central de la reunión fue la misa en la iglesia de San Tirso el Real, mediante la cual homenajearon a las seis graduadas ya fallecidas de aquella promoción. "Fueron muy buenas compañeras. Cada uno recuerda a las personas con las que más convivió, pero todas guardamos un gran recuerdo de las seis", expresaba Rosa Gómez. La reunión se cerró con una gran comida "familiar" y un deseo: poder celebrar los 75 años de la promoción, a poder ser con las mismas asistentes.