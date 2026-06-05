Alarma en el centro de Oviedo: los Bomberos y la Policía Local intervienen en una de las calles más transitadas de la ciudad
La rápida actuación de Bomberos y Policía Local en Oviedo evitó un accidente por la rotura de un canalón en un edificio.
Efectivos de los Bomberos de Oviedo y agentes de la Policía Local intervinieron la tarde de este viernes en la avenida de Galicia tras detectarse la rotura de un canalón en un inmueble de la céntrica vía. El incidente generó riesgo para peatones y vehículos, por lo que los servicios de emergencia se desplazaron hasta la zona para asegurar el entorno y evitar posibles desprendimientos.
La actuación obligó a cortar uno de los carriles de circulación de la céntrica calle mientras los efectivos revisaban el estado del canalón y realizaban las labores necesarias para eliminar el peligro. La Policía Local reguló el tráfico durante la intervención para evitar incidentes en el tráfico.
Una vez asegurada la zona y retirado el riesgo, el carril afectado pudo reabrirse al tráfico, recuperándose progresivamente la normalidad en la circulación por la avenida de Galicia.
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