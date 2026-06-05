Atención conductores: cortes de tráfico el domingo en el centro de Oviedo por una de las fiestas más populosas del calendario carbayón
La cita, que se celebrará el domingo entre las 12.00 y las 15.00 horas, podría obligar a realizar cortes de tráfico en el entorno de Gascona si la afluencia de público lo hace necesario.
La celebración de la tradicional Preba de la Sidra, prevista para el próximo domingo, entre las 12.00 y las 15.00 horas, en la calle Gascona, podrá provocar restricciones puntuales de tráfico en el entorno de la zona. Según informa el Ayuntamiento, la actividad se desarrollará íntegramente en un espacio peatonal y, en principio, no está previsto realizar cortes de circulación. No obstante, la elevada afluencia de público que suele registrar este evento podría hacer necesaria la adopción de medidas excepcionales para garantizar la seguridad vial y peatonal.
En caso de que la situación lo requiera, se llevarán a cabo cortes puntuales de acceso al tráfico rodado en las inmediaciones de la calle Gascona durante el desarrollo de la actividad. El Ayuntamiento recomienda tanto a conductores como a peatones prestar atención a la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal de organización.
Asimismo, agradece la colaboración ciudadana y lamenta las posibles molestias que estas medidas puedan ocasionar.
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