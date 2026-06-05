La criminalidad aumenta un 12,6%: las agresiones sexuales, los robos con fuerza y las sustracciones de vehículos lo que más crece

El grupo municipal de Vox mostró este viernes su preocupación tras conocer los últimos datos de criminalidad correspondientes al primer trimestre de 2026, que reflejan un incremento del 12,6% de la criminalidad convencional y una subida del 11,3% en el total de infracciones penales. La portavoz, Sonsoles Peralta, criticó que el equipo de gobierno "sigue empeñado en vender una imagen de normalidad", cuando "los datos oficiales hablan por sí solos; lo que necesitan los vecinos no son campañas de tranquilidad, sino políticas eficaces de seguridad".

A renglón seguido, la edil considera que estos datos deberían llevar a una reflexión política, especialmente por el incremento de delitos que, según la formación, afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos. Entre las cifras que destacó está el aumento de los robos con fuerza en un 51,7%, de los hurtos en un 18%, de las sustracciones de vehículos en un 71,4% y del tráfico de drogas en un 83,3%. Además, el grupo municipal subraya que las agresiones sexuales con penetración suben un 150%. “Cuando la delincuencia aumenta más de un 11% en un solo año, lo que corresponde es actuar y dejar de mirar hacia otro lado”, ha afirmado Peralta.

La formación insiste en que esta situación no responde a la labor de los agentes, cuyo trabajo califica de “ejemplar”, sino a la falta de decisiones políticas eficaces. “Queremos reconocer expresamente el esfuerzo y la profesionalidad de la Policía Local y del resto de cuerpos de seguridad. Los agentes cumplen con su obligación cada día y muchas veces lo hacen con recursos limitados y asumiendo tareas que poco tienen que ver con la seguridad ciudadana. El problema no está en quienes patrullan nuestras calles, sino en quienes tienen la responsabilidad de fijar prioridades”, indicó.

También advirtió de que Oviedo no puede ignorar, a su juicio, las consecuencias del crecimiento de la población sin una planificación adecuada en materia de seguridad, convivencia y servicios públicos. “Durante años se nos ha acusado de alarmistas por advertir de problemas que hoy son evidentes. La seguridad no puede abordarse desde el buenismo ni desde los eslóganes. Una ciudad que crece necesita más medios, más prevención y una política firme frente a la delincuencia. Negar la realidad no protege a nadie”.

Noticias relacionadas

Por último, exigió al equipo de gobierno que abandone la “autocomplacencia” y sitúe la seguridad ciudadana entre sus prioridades políticas reales. La formación reclama que se destinen los recursos necesarios para proteger a los vecinos y que se refuerce la presencia policial en los barrios donde, según advierte, los problemas son cada vez más evidentes.