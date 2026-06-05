Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La Escuela de Sostenibilidad presenta a Canteli y Cuesta sus líneas de actuación para este año

El organismo organiza cada año actividades sobre concienciación ambiental que suman unos 5.000 participantes

Por la izquierda, Alonso Sanjurjo, Begoña Honrado, Alfredo Canteli, Andrea Prendes y Nacho Cuesta.

Por la izquierda, Alonso Sanjurjo, Begoña Honrado, Alfredo Canteli, Andrea Prendes y Nacho Cuesta.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Alcalde, Alfredo Canteli, y el edil Nacho Cuesta, visitaron este viernes la Escuela Municipal de Sostenibilidad por el Día Mundial del Medio Ambiente. En la visita estuvieron acompañados por el técnico Alfonso Sanjurjo, la directora de la Escuela, Begoña Honrado, y la bióloga Andrea Prendes. Los responsables técnicos explicaron a los políticos las principales líneas de trabajo para 2026. Entre las iniciativas presentadas destaca la campaña «Oviedo Vivo, rincón a rincón», un ciclo de rutas ecosociales que combina recorridos por espacios naturales del concejo con visitas a proyectos sostenibles impulsados por empresas y ciudadanía. Asimismo, dieron a conocer las actividades de verano del Aula de la Naturaleza de La Manjoya, que incluyen un juego de escape sobre contaminación acústica y talleres ambientales dirigidos a familias. La Escuela desarrolla cada año actividades en las que participan 5.000 personas, consolidándose como una herramienta clave para fomentar la conciencia ambiental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”
  2. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  3. “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro
  4. La librería centenaria de Oviedo con la que no pudo la Guerra Civil, ni el libro electrónico
  5. Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
  6. “Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata
  7. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  8. El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio

La Escuela de Sostenibilidad presenta a Canteli y Cuesta sus líneas de actuación para este año

La Escuela de Sostenibilidad presenta a Canteli y Cuesta sus líneas de actuación para este año

Ricardo Villoria vuelve a sorprender y presenta en Oviedo sus oscuros bodegones fotográficos

El Principado construirá un nuevo centro de menores en la misma parcela de Sograndio

El Principado construirá un nuevo centro de menores en la misma parcela de Sograndio

La criminalidad aumenta un 12,6%: las agresiones sexuales, los robos con fuerza y las sustracciones de vehículos lo que más crece

La criminalidad aumenta un 12,6%: las agresiones sexuales, los robos con fuerza y las sustracciones de vehículos lo que más crece

Atención conductores: cortes de tráfico el domingo en el centro de Oviedo por una de las fiestas más populosas del calendario carbayón

Atención conductores: cortes de tráfico el domingo en el centro de Oviedo por una de las fiestas más populosas del calendario carbayón

Oviedo figura en la nueva fase de identificación de zonas tensionadas

Oviedo figura en la nueva fase de identificación de zonas tensionadas

El PSOE pide que el Principado gestione las oposiciones de acceso a la Policía Local de Oviedo

El PSOE pide que el Principado gestione las oposiciones de acceso a la Policía Local de Oviedo

Las máquinas volverán en un mes al viejo HUCA de Oviedo para completar los derribos en mayo

Las máquinas volverán en un mes al viejo HUCA de Oviedo para completar los derribos en mayo
Tracking Pixel Contents