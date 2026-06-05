La Escuela de Sostenibilidad presenta a Canteli y Cuesta sus líneas de actuación para este año
El organismo organiza cada año actividades sobre concienciación ambiental que suman unos 5.000 participantes
El Alcalde, Alfredo Canteli, y el edil Nacho Cuesta, visitaron este viernes la Escuela Municipal de Sostenibilidad por el Día Mundial del Medio Ambiente. En la visita estuvieron acompañados por el técnico Alfonso Sanjurjo, la directora de la Escuela, Begoña Honrado, y la bióloga Andrea Prendes. Los responsables técnicos explicaron a los políticos las principales líneas de trabajo para 2026. Entre las iniciativas presentadas destaca la campaña «Oviedo Vivo, rincón a rincón», un ciclo de rutas ecosociales que combina recorridos por espacios naturales del concejo con visitas a proyectos sostenibles impulsados por empresas y ciudadanía. Asimismo, dieron a conocer las actividades de verano del Aula de la Naturaleza de La Manjoya, que incluyen un juego de escape sobre contaminación acústica y talleres ambientales dirigidos a familias. La Escuela desarrolla cada año actividades en las que participan 5.000 personas, consolidándose como una herramienta clave para fomentar la conciencia ambiental.
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