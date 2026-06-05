La Fundación Cristina Masaveu edita un libro sobre la historia reciente de las artes visuales en Asturias y su conexión con las corrientes internacionales

En “La cultura visual del siglo XXI y sus ecos en Asturias”, Ángel Antonio Rodríguez Martín propone un recorrido por la evolución del arte contemporáneo desde la última década del siglo XX hasta las dos primeras del siglo XXI, así como por su reflejo en España y, más específicamente, en Asturias. El autor ofrece una lectura de las dinámicas artísticas globales, centrándose en las artes visuales, y las conecta con sus manifestaciones en el ámbito local.

El libro, que parte de una revisión de su tesis doctoral, ha sido editado por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y se presentará el próximo 11 de junio, a las 19.00 horas, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. En el acto intervendrán, además del autor, la catedrática Ana María Fernández García, autora del prólogo y directora de la citada tesis doctoral.

Ángel Antonio Rodríguez Martín, miembro del grupo de investigación EsArt Escenarios para el Arte de la Universidad de Oviedo, ha trazado un mapa crítico del circuito artístico reciente. A partir de una extensa documentación, ha analizado los encuentros y las tensiones entre distintas generaciones de artistas, la transformación del mercado del arte, la gestión de las infraestructuras culturales y la relación entre los proyectos institucionales y su impacto en el territorio. Asimismo, dedica una atención especial al estudio de más de un centenar de creadores.

La publicación examina las transformaciones de la cultura visual contemporánea desde una perspectiva interdisciplinar que abarca la pintura, el cine, la escultura, la fotografía, el diseño y otras manifestaciones artísticas. También presta atención a los fenómenos comunicativos basados en la imagen y a su influencia en el desarrollo social. Se presenta, en definitiva, como una obra de referencia para investigadores, profesionales, gestores culturales y lectores interesados en el mundo del arte.

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La Fundación María Cristina Masaveu Peterson, creada en 2006, respalda con este proyecto la difusión de una investigación que ofrece una amplia panorámica del arte contemporáneo más reciente y aporta, además, una lectura específica del contexto asturiano y de su integración en los debates, dinámicas y transformaciones de la cultura visual internacional.