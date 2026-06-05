IU pide más recursos sociales para abordar los problemas de convivencia en el entorno del albergue Cano Mata

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo defendió este viernes que los problemas de convivencia registrados en el entorno del albergue Cano Mata no deben abordarse únicamente desde una perspectiva policial. También defienden que se debe realizar un refuerzo de los recursos sociales destinados a atender a las personas sin hogar y a situaciones de vulnerabilidad. Así lo detalló el portavoz, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa en la que aseguró seguir “con atención” la preocupación expresada por vecinos de San Lázaro y Otero.

Llamazares advierte de que “Cano Mata no es el problema”, sino la falta de medios para responder a una necesidad social creciente. "Coincidimos con los vecinos en que el albergue realiza una labor imprescindible para la ciudad y forma parte de la identidad de un barrio que ha demostrado históricamente solidaridad y compromiso". De igual forma, rechazó que algunas fuerzas políticas utilicen el malestar vecinal para alimentar discursos que, a su juicio, estigmatizan a las personas más vulnerables. En este sentido, critica las propuestas centradas exclusivamente en la vigilancia y el castigo, al considerar que no abordan las causas de fondo de la situación.

IU admite que el incremento de la presencia policial puede tener un efecto “puntual y paliativo”, pero insiste en que no resolverá un problema vinculado al aumento de la exclusión social y a la insuficiencia de recursos públicos. Por ello, reclama al Ayuntamiento y al Principado una mayor inversión, más medios y una mejor coordinación institucional. "Cuando aumenta la exclusión social, la respuesta no puede ser competir por quién pide más policía o quién agita más el miedo”. A su juicio, la solución pasa por “más recursos, más intervención social y más capacidad de las administraciones” para atender a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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IU-Convocatoria por Oviedo afirma que mantendrá contacto permanente con los vecinos de San Lázaro y Otero para conocer sus necesidades y trasladarlas a las administraciones competentes. La formación enmarca su posición en la defensa de la convivencia, la cohesión social y unos servicios públicos capaces de garantizar derechos para todas las personas.