Las máquinas volverán en un mes al viejo HUCA de Oviedo para completar los derribos en mayo

El Principado prevé retomar en la primera o segunda semana de julio los derribos paralizados del viejo HUCA y completar la demolición en un plazo de diez meses, lo que permitiría tener despejada para mayo de 2027 la parcela del antiguo Hospital General de Oviedo. Así lo anunció este viernes el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante la Comisión de Hacienda de la Junta General, donde también reveló que ya se han celebrado seis reuniones técnicas con la Tesorería General de la Seguridad Social para tratar de desbloquear el futuro de la antigua Residencia. «Vamos a reiniciar los derribos la primera, no puedo concretar el día, a lo mejor la segunda semana de julio», afirmó el consejero. Desde el PP, sin embargo, mostraron su escepticismo ante lo que consideran una larga cadena de incumplimientos y retrasos.

La fecha anunciada por Peláez coincide con el horizonte que ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA tras conocerse que el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias a Llanera se realizará finalmente en octubre. Ese cambio de planificación permite adelantar la reanudación de unos trabajos suspendidos desde julio de 2025 debido al retraso de la mudanza del servicio y al deterioro detectado en los conocidos como «hongos» de las antiguas policlínicas, unas estructuras que inicialmente se pretendía conservar y que finalmente también serán demolidas.

El consejero insistió en que ambas causas estaban plenamente justificadas desde el punto de vista técnico. «Está acreditado documentalmente», aseguró, después de que el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons cuestionara que la Administración no hubiera previsto con anterioridad ni los problemas estructurales de los pabellones ni la necesidad de desalojar el Centro de Sangre y Tejidos para ejecutar el contrato.

Peláez explicó que los trabajos podrán retomarse aunque el traslado definitivo del centro sanitario no se produzca hasta octubre, ya que existe margen para desarrollar durante varios meses actuaciones compatibles con la actividad todavía existente en la parcela. Según detalló, una vez reiniciadas las obras, el objetivo es completar la demolición en diez meses. «Con ello, en un plazo de diez meses la parcela va a quedar como un solar a expensas del desarrollo urbanístico», indicó.

La previsión fue recibida con reservas por parte del PP. Cuervas-Mons recordó que el Gobierno autonómico ya había presentado en 2024 el derribo como el primer paso para transformar los terrenos de El Cristo y reprochó que, dos años después, el avance real sea muy limitado. «A ustedes ya no les cree absolutamente nadie. Yo, por supuesto, no», afirmó el diputado popular, que atribuyó la paralización de las obras a la «improvisación» y a la «inutilidad» del Ejecutivo regional.

El debate parlamentario también sirvió para abordar la situación de la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, considerada la pieza más compleja del futuro desarrollo urbanístico de El Cristo-Buenavista por la participación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuervas-Mons denunció que la comisión especial creada para coordinar el proyecto apenas se ha reunido una vez desde la incorporación formal de la Tesorería, en septiembre de 2025.

Peláez reconoció que la comisión política solo celebró aquella reunión, pero defendió que desde entonces se mantiene una intensa actividad técnica. Según detalló, ya se han desarrollado seis encuentros entre especialistas de ambas administraciones para intentar encajar la posición de la Seguridad Social respecto a los terrenos de la antigua Residencia. «Somos optimistas de cara a encontrar una solución», señaló.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, el consejero aseguró que las negociaciones avanzan en paralelo al resto de actuaciones previstas para el ámbito. Entre ellas figura la próxima adjudicación, por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio, de la asistencia técnica necesaria para redactar el Plan Especial que definirá los usos futuros de una de las mayores bolsas de suelo pendientes de transformación en Oviedo.

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El Gobierno asturiano confía en que la definición urbanística del conjunto permita acelerar proyectos estratégicos como el desarrollo del futuro campus universitario en El Cristo. No obstante, desde el PP consideran que los reiterados cambios de calendario obligan a recibir con cautela cualquier nuevo anuncio. Por el momento, la cuenta atrás vuelve a ponerse en marcha con una nueva fecha sobre la mesa: julio para el regreso de las máquinas y mayo de 2027 como horizonte para ver despejada la gran parcela del viejo Hospital General.