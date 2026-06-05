Una mesa sectorial impulsará el turismo de congresos en Oviedo

Oviedo da un nuevo paso para reforzar su posición como destino de congresos, reuniones profesionales y grandes eventos. El Consistorio acaba de crear una Mesa de Turismo MICE, un órgano de colaboración entre el Ayuntamiento y los principales agentes del sector. La iniciativa busca coordinar estrategias, mejorar la captación de encuentros nacionales e internacionales y consolidar a la capital asturiana como uno de los referentes del norte de España en este ámbito. «El turismo MICE representa una oportunidad estratégica para seguir generando actividad económica, empleo y proyección exterior», destacó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana.

La mesa nace como un espacio estable de diálogo, coordinación y trabajo conjunto entre las entidades vinculadas al llamado turismo de reuniones. Bajo las siglas MICE —procedentes del inglés Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions— se agrupan los viajes relacionados con reuniones de trabajo, congresos, convenciones, incentivos empresariales y ferias o eventos profesionales, un segmento considerado de alto valor por el impacto económico que genera.

El órgano, que carecerá de personalidad jurídica propia, pretende favorecer la cooperación entre las administraciones y el sector privado para desarrollar una estrategia común de promoción. Entre sus funciones estarán la coordinación de acciones de difusión, el análisis de oportunidades para atraer congresos y eventos y el intercambio de información estratégica que permita reforzar las candidaturas de Oviedo como sede de encuentros científicos, empresariales, culturales o profesionales.

En esta primera etapa formarán parte de la Mesa la asociación Otea y Oviedo Congresos, aunque el Ayuntamiento mantiene abierta la puerta a la incorporación de nuevas entidades, profesionales y colectivos relacionados con los ámbitos turístico, hostelero, cultural y congresual.

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Desde el Consistorio destacan que Oviedo cuenta con una trayectoria consolidada en eventos de alcance nacional e internacional gracias a infraestructuras como el Calatrava o el Auditorio, además de una amplia oferta hostelera. La mesa se integrará en la estrategia turística municipal junto a otros ejes promocionales como «Oviedo, Origen del Camino», la gastronomía y el patrimonio cultural. n