Oviedo encara el verano con su plan de obras urbanas a punto de terminar: "No son actuaciones espectaculares, pero los vecinos las agradecen", dice Nacho Cuesta

Oviedo se prepara para dejar atrás meses de zanjas, vallas y aceras levantadas. Varias de las principales obras urbanas impulsadas por el Ayuntamiento en el centro de la ciudad y en distintos barrios afrontan ya sus últimas fases con la vista puesta en el verano, un periodo en el que el gobierno local espera comenzar a poner en servicio proyectos «llamados a transformar la movilidad, el espacio público y la imagen de diferentes zonas de la ciudad, con actuaciones que no se limitan a reparar lo existente, sino que buscan hacer un Oviedo más accesible, más amable y mejor conectado», señala el concejal de Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta.

La actuación más simbólica es la transformación de la Ronda Sur, donde el tercer gran bulevar de Oviedo empieza ya a tomar forma entre Fozaneldi, Villafría y Santo Domingo. La obra busca corregir una fractura urbana histórica provocada por los seis carriles de la ronda exterior, que durante décadas aislaron parte del barrio del centro de la ciudad. El proyecto encara ya su tramo final después de completar la instalación de servicios subterráneos y avanzar en las nuevas conexiones peatonales y rodadas. La obra incluye amplias aceras, nuevos espacios verdes y un carril bici incorporado tras la modificación del diseño inicial para reforzar la movilidad sostenible y ampliar la conexión ciclista de la zona. También reorganiza el tráfico reduciendo carriles para ganar espacio para el peatón y facilitar una conexión más directa entre Villafría, Fozaneldi y Santo Domingo. La actuación cuenta actualmente con plazo de ejecución hasta finales de julio. «La obra avanza de manera muy satisfactoria y empieza a verse ya el cambio de escala que va a suponer para todo este entorno. Estamos hablando de una intervención compleja, en una zona con mucho tráfico y muchos servicios, pero el resultado va a permitir coser barrios, ganar espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos», asegura Cuesta.

Uno de los elementos más destacados será la nueva conexión peatonal entre Asensio Bretones y el paso elevado de San Melchor García Sampedro, concebida para sustituir recorridos incómodos y provisionales por itinerarios más accesibles y seguros. A esta actuación se suma el plan de choque de aceras del centro urbano, que entra igualmente en su fase definitiva tras meses de trabajos en algunas de las vías más transitadas de la ciudad. Según la información municipal, únicamente quedan pendientes las actuaciones de Santa Susana, Martínez Vigil y Julián Clavería, además del asfaltado de Independencia y Arquitecto Reguera y pequeños remates en otros puntos ya renovados.

Accesibilidad

El contrato, dotado con un millón de euros, ha permitido actuar en calles como Ventura Rodríguez, Campomanes, Campoamor o Caveda con mejoras centradas en la accesibilidad, la renovación de pavimentos y la eliminación de barreras arquitectónicas. En Santa Susana, una de las obras más visibles de las últimas semanas, los trabajos se han concentrado en la renovación integral de la acera situada junto al instituto Alfonso II, dentro de un proyecto pensado para modernizar espacios especialmente castigados por el intenso tránsito peatonal. «Tenemos un compromiso firme con atender las necesidades de los barrios y con la renovación integral de determinadas aceras de Oviedo que estaban en un estado muy mejorable. Son actuaciones que quizá no siempre tienen la espectacularidad de una gran obra, pero que los vecinos perciben de forma inmediata porque mejoran sus desplazamientos diarios, la seguridad y la accesibilidad. Muchas afrontan ya su recta final», subraya el edil.

También está a punto de terminar otro de los proyectos de regeneración urbana impulsados con fondos europeos en Ventanielles y Guillén Lafuerza. En este caso, según la información trasladada por el área de Infraestructuras, únicamente queda pendiente la actuación en la calle Río Sella y algunos remates de pintura en otros tramos ya ejecutados.

Los trabajos incluyen mejoras en aceras y calzadas deterioradas, reorganización del tráfico y renovación del mobiliario urbano. Uno de los puntos más destacados será precisamente Río Sella, donde se instalará un pavimento fonoabsorbente elaborado parcialmente con caucho reciclado para reducir el ruido del tráfico en una de las vías con mayor tránsito del barrio.

A estas obras se suma también la renovación de la plaza de Julián Cañedo, en Otero, concebida para transformar uno de los espacios con más problemas de seguridad peatonal de la zona. El proyecto contempla sustituir pavimentos deteriorados, mejorar la accesibilidad, reducir escaleras y ganar espacios de estancia para el vecindario mediante nuevo mobiliario urbano y zonas de sombra.

Ascensor

Además, sigue en ejecución la actuación de la calle Víctor Sáez, en Montecerrao, una intervención largamente demandada por los vecinos para mejorar la conexión peatonal con El Cristo. Los trabajos, que comenzaron en diciembre del año pasado y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, permitirán sustituir las pronunciadas escaleras actuales, con 70 peldaños y una fuerte pendiente, por un sistema de rampas adaptadas a la normativa y un ascensor que hará más accesible este paso urbano. El proyecto, licitado por 1,1 millones de euros, incluye además la creación de corredores verdes para completar la transformación del entorno y hacerlo más amable para los usuarios.

La batería de actuaciones urbanas no se limita únicamente a calles y barrios. El Ayuntamiento también prepara nuevas mejoras en el Campo San Francisco y en otros parques de la ciudad. La actuación prevista en el principal jardín histórico de Oviedo permitirá renovar varios paseos cuyo pavimento presenta un avanzado deterioro e incorporará un sistema para reutilizar el agua de lluvia en el riego de las zonas verdes colindantes.

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La iniciativa forma parte de una estrategia municipal más amplia para modernizar espacios públicos y reforzar el papel de parques y zonas verdes como refugios ambientales y puntos de convivencia ciudadana. «Vamos a seguir incidiendo en este tipo de actuaciones en el futuro, porque la mejora del espacio público es una prioridad para este equipo de gobierno. Queremos actuar tanto en las grandes transformaciones urbanas como en esas intervenciones de proximidad que hacen que una calle, una plaza o un parque funcionen mejor para quienes los usan cada día», añade Nacho Cuesta.