Oviedo figura en la nueva fase de identificación de zonas tensionadas

El concejal de IU Alejandro Suárez defendió este viernes que la capital asturiana será incluida en una nueva fase de identificación de posibles zonas tensionadas impulsada por la Consejería de Vivienda. “Esta cartera está trabajando en una nueva fase de identificación en la que Oviedo figura junto a otros concejos como Siero, Corvera o Cudillero. Por tanto, no existe ninguna exclusión ni bloqueo hacia Oviedo como se pretende trasladar”. De esta forma, el edil respondió a las críticas del Grupo Municipal Socialista y de la diputada de Somos Asturies Covadonga Tomé, a quienes acusó de generar una “polémica estéril” en torno a la aplicación de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

El concejal recordó que IU llevó recientemente al Pleno una propuesta de Plan Municipal de Vivienda que incluye el inicio de los trabajos para delimitar posibles zonas tensionadas en Oviedo, así como medidas para regular el impacto de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial. Suárez defendió que la prioridad debe ser aplicar medidas “eficaces y duraderas” y no limitar el debate a anuncios o reproches políticos. “No se trata de obtener un titular o generar una polémica estéril. Se trata de hacer las cosas bien para que las medidas funcionen y sean útiles de verdad para mejorar el acceso a la vivienda”, afirmó.

En relación con las críticas de Covadonga Tomé, el edil de IU lamentó que se recurra, a su juicio, a la “demagogia” y a la “simplificación del debate político”. También rechazó las insinuaciones de que IU renuncie a determinadas medidas para no incomodar al Partido Popular.“Los acuerdos presupuestarios alcanzados con el equipo de gobierno han permitido arrancar avances concretos. No hacemos política para no disgustar a nadie; hacemos política para que las medidas funcionen y sean útiles

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Por todo ello, el edil pidió al PSOE y a Somos Asturies que abandonen la confrontación y defendió que IU seguirá apostando por la regulación del mercado, la ampliación del parque público de vivienda, el control de los pisos turísticos y el uso de las herramientas previstas por la ley. “Desde IU-Convocatoria por Oviedo vamos a seguir defendiendo políticas valientes para garantizar el derecho a la vivienda, con rigor, eficacia y orientación a resultados. Nuestro objetivo es claro: que las medidas funcionen y sean útiles para la gente”, concluyó.