Oviedo ya prepara la hoguera de San Juan: repetirá escenario y habrá una gran verbena en el corazón del casco histórico

La plaza de Porlier acogerá de nuevo la hoguera de San Juan. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, ya tiene toda la programación organizada alrededor de la noche más corta del año. El escenario principal será el mismo que en los últimos tres años. El gran éxito de público registrado hace doce meses provoca que el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli vuelva a apostar por el espacio delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. A lo largo de la jornada del 23 se colocarán todas las maderas necesarias para que a medianoche comiencen a arder y los asistentes bailarán a su alrededor la danza prima. También se dejarán que los carbayones tiren al fuego libros o papeles con sus deseos para quemar todo lo malo que ha pasado en el último año. Ya se sabe que el fuego marca el paso del verano, ahuyenta lo negativo y abre una nueva etapa ante la llegada de las vacaciones estivales.

Con la apuesta de Porlier, Festejos consolida como marco de la hoguera su emplazamiento más tradicional. Era en esa plaza donde solía encenderse hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando la parroquia de San Juan tenía su sede en lo que hoy es la calle Schulz. A lo largo de los años la ubicación ha ido cambiando a lo largo del tiempo n durante varios años en la plaza de la Catedral. Sin embargo, esta idea no gusta al Cabildo. Las llamas tienen un impacto negativo sobre la piedra de la Sancta Ovetensis y Agustín Caunedo decidió llevar las celebraciones al parque del Campillín. Sin embargo, el socialista Wenceslao López volvió a apostar por la plaza de Alfonso II el Casto hasta que las obras de renovación del pavimento se lo impidió. Es por ello que apostaron por Porlier y Alfredo Canteli se decantó por el parque del Campillín. Sin embargo, los preparativos entorpecían la celebración del tradicional rastro de los domingos en la edición de 2024 y el Ayuntamiento se decantó por volver al corazón del Oviedo Antiguo.

La concejalía de Festejos quiere que esta jornada sea una auténtica fiesta. En esta ocasión, la orquesta Pasito Show instalará su escenario en la calle Eusebio González Abascal para amenizar la noche más corta del año. Los artistas prometen que la noche más corta del año será inolvidable gracias a todo tipo de ritmos con los que animarán a los asistentes a darlo todo. Los niños serán los protagonistas la tarde previa al encendido. El Ayuntamiento organizará diferentes juegos infantiles en la plaza de Porlier y no faltará el enramado de las principales fuentes de la capital asturiana para anunciar la llegada de la noche más corta del año.

Esta será la última gran fiesta antes de las fiestas de San Mateo. El pregón se celebrará el 10 de septiembre y, de esta forma, la capital asturiana replicará el modelo puesto en marcha el año pasado, adelantando un día el inicio y evitando que los amantes de la ópera tengan que elegir entre acudir al estreno de la temporada en el teatro Campoamor o asistir a la plaza del Ayuntamiento para el chupinazo. En total, serán once días de intensa programación. Los festejos se alargarán hasta el día grande, que este año cae en lunes. Entre medias estarán los conciertos ya confirmados de Leiva, Rodrigo Cuevas y Mónica Naranjo en el recinto de La Ería.

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