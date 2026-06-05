El paso decisivo para la venta de las plazas de aparcamiento de un conocido parking de Oviedo

La venta del parking de Ferreros coge velocidad de crucero. El salón de plenos del Ayuntamiento acogió en la mañana de ayer el sorteo para elaborar el orden en el que serán informados los 313 interesados en comprar las 421 plazas de estacionamiento que permanecían sin uso en un barrio con falta de espacio de estacionamiento. La concejalía de Gestión del Patrimonio, liderada por Mario Arias, se decantó por realizar una subasta para sacar al mercado esta instalación de la extinta Cinturón Verde que cuenta con 412 zonas de estacionamiento normales con una superficie que va desde los 22 hasta los 26 metros cuadrados. También se pusieron en el mercado nueve plazas adaptadas con una dimensión que oscila entre los 47 y los 62 metros cuadrados.

Esta diferencia de superficie provocó que el proceso se dividiese en dos. Por un lado, el Ayuntamiento fijó un coste mínimo de comercialización de 267,79 euros por metro cuadrado para las primeras. Por otro, el resto partía de 187,45 euros por metro cuadrado. Estos precios servían de base para los vecinos que participaron en el proceso que se limitó a residentes –con al menos tres meses de empadronamiento en el barrio– y trabajadores que acreditaron tener en la zona su centro de trabajo.

En cada propuesta se ofreció una cantidad y muchos de ellos coincidieron en la cifra. Es por ello que se organizó el sorteo de ayer para elegir el orden de solicitantes y los que ofertaron la cifra más alta serán los primeros en elegir plaza en una reunión que tendrá lugar en la oficina de Vivienda de la calle Cimadevilla. «Se organizará un sistema parecido al de la venta de entradas online. Los pujadores podrán ver a través de la página web las plazas que quedan libres». Así lo detalló la adjunta jefa del servicio de Interior, Carmen Domínguez, quien remarcó que todas las notificaciones se realizarán a través de la página web.

Una vez elegidas todas las plazas se llevará a cabo el siguiente paso para la venta del parking. Los interesados deberán abonar la garantía antes de firmar la venta. «Fue una decisión política poner a disposición de los vecinos de Ciudad Naranco estas plazas de aparcamiento y creo que esta es la medida más social que se puede tomar. El Ayuntamiento acaba de dar un paso más en este proceso y los interesados están cada día más cerca de tener una plaza de aparcamiento en su barrio», subrayó el primer teniente de alcalde. De igual forma, reivindicó que todas las decisiones con los plazos se toman siguiendo los criterios marcados por los técnicos.

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Tras haber comenzado los trámites para poner en venta estas 421 plazas, el Ayuntamiento ya tiene en mente otras actuaciones para desprenderse por bloques de las casi 3.000 plazas que siguen vacías en los aparcamientos públicos de la red de la desaparecida Cinturón verde. El Ayuntamiento ya adelantó que el siguiente parking en la lista de ventas es el de la Argañosa II, que tiene 220 plazas, aunque antes de proceder el equipo de gobierno quiere finalizar la experiencia de Ciudad Naranco.