El Principado construirá un nuevo centro en la misma parcela de Sograndio

El Principado quiere construir un nuevo Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio en lugar de acometer una rehabilitación integral de las actuales instalaciones. Así lo anunció este viernes el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante la comisión parlamentaria celebrada en la Junta General en respuesta a una pregunta urgente de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien reclamó soluciones ante el deterioro del equipamiento y las quejas de la plantilla. “La decisión es construir un centro nuevo en la propia parcela de Sograndio”, aseguró el consejero, mientras que Tomé advirtió de que los trabajadores trasladan que están “hartos” porque tienen que dedicarse a "apagar fuegos" constantemente.

El anuncio supone un paso más en el debate abierto durante los últimos meses sobre el futuro del equipamiento, objeto de reiteradas advertencias tanto por parte de la Fiscalía de Menores como de los trabajadores. El propio Gobierno asturiano había reconocido recientemente que las instalaciones se han quedado “antiguas” y estudiaba dos alternativas: una reforma integral o la construcción de un nuevo edificio. Finalmente, el Ejecutivo se decanta por esta última opción, aunque el proyecto aún debe superar una fase previa de análisis urbanístico.

Peláez explicó que los servicios técnicos están comprobando actualmente la viabilidad de levantar el nuevo centro dentro de la misma finca que ocupa el actual complejo. “Estamos con los estudios urbanísticos para determinar si en la propia parcela se puede construir. Cuando se despeje esa duda trabajaremos en el proyecto”, señaló. El consejero defendió que unas nuevas instalaciones son imprescindibles para desarrollar un “proyecto ilusionante” que permita mejorar la atención a los menores internados y las condiciones de trabajo de los profesionales.

La situación del centro volvió a aflorar en el Parlamento apenas unas semanas después de la concentración protagonizada por la plantilla ante la sede de la Consejería de Hacienda. Los trabajadores vienen denunciando problemas de personal, dificultades de coordinación, carencias sanitarias y un progresivo deterioro de las instalaciones. Las protestas se produjeron además en un contexto marcado por varios altercados y motines registrados en los últimos tiempos, que obligaron incluso a la intervención de la Guardia Civil.

Tomé trasladó al consejero buena parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de empresa. La diputada recordó que hace nueve meses se anunció una actuación de rehabilitación que incluía inicialmente un módulo y posteriormente una planta completa del edificio, además de la necesidad urgente de reparar la cubierta. También preguntó por el estado de las obras y por diversas incidencias denunciadas por los trabajadores, entre ellas la falta de agua caliente durante varios meses.

La parlamentaria también puso el foco en la organización interna del centro. Criticó el funcionamiento del servicio de seguridad externalizado, denunció supuestos incumplimientos de ratios y carencias formativas, y aseguró que la situación está generando “crispación” entre los trabajadores. Según expuso, se han llegado a acumular hasta quince bajas laborales y persisten problemas relacionados con la cobertura sanitaria durante los fines de semana, cuando únicamente presta servicio una enfermera cuyo contrato finaliza a finales de junio. Asimismo, cuestionó la gestión de la dirección del centro por la falta de diálogo con la plantilla y recordó que el comité de empresa sigue esperando respuesta a un escrito remitido el pasado 15 de abril.

Peláez defendió las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico y aseguró que mantiene “la puerta abierta” al diálogo con los trabajadores. El consejero reivindicó la apuesta del Ejecutivo por mantener la titularidad y la gestión pública del centro para garantizar la calidad del proyecto socioeducativo. En ese sentido, recordó la incorporación prevista de trece nuevas plazas de educadores, la contratación de un responsable de mantenimiento y la adjudicación del servicio de vigilancia, dotado con más de 2,5 millones de euros.

El titular de Hacienda también señaló que se está trabajando en mejorar la coordinación entre vigilantes y educadores mediante protocolos consensuados, así como en reforzar las actividades socioeducativas de los fines de semana. Entre las medidas pendientes figura además la contratación de un monitor deportivo, después de que una primera licitación quedase desierta.

Noticias relacionadas

Más allá de las medidas inmediatas, el anuncio del nuevo centro sitúa el foco en una actuación de mayor alcance. “Las infraestructuras no responden a lo que debe ser un centro de menores”, admitió Peláez, quien vinculó la futura construcción con la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad a unos jóvenes que, recordó, atraviesan “desgracias vitales” y necesitan recursos adecuados para su recuperación e integración social.