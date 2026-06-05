El PSOE pide que el Principado gestione las oposiciones de acceso a la Policía Local de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista defenderá en la próxima comisión de Economía e Interior una iniciativa para que los futuros procesos selectivos de acceso libre a la Policía Local sean gestionados por el Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, ante los continuos retrasos, errores e incidencias registrados en las convocatorias actualmente en marcha. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, enmarcó la propuesta en una crítica más amplia a la gestión del equipo de gobierno. “Cuando algo sale mal, la respuesta siempre es buscar un culpable externo. Lo vimos con la reforma del Fontán, con la Ciudad Deportiva del Real Oviedo o con la reciente modificación presupuestaria para pagar horas extraordinarias en la Policía Local. Lo que hay detrás es una falta evidente de planificación y de capacidad de gestión”, señaló.

Fernández Llaneza recordó que el pasado Pleno aprobó una modificación presupuestaria que destina cerca de un millón de euros al pago de horas extraordinarias en la Policía Local entre mayo y diciembre. Según explicó, el equipo de gobierno justificó esa medida por la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura y el refuerzo de servicios municipales. “Son circunstancias perfectamente previsibles que evidencian que el problema no es la tasa de reposición, sino la falta de planificación del gobierno municipal. En estos momentos, la realidad es que tenemos más de 70 plazas de agente de Policía Local bloqueadas”, añadió.

Por su parte, el concejal Jorge García Monsalve señaló que la convocatoria de 32 plazas de agente de Policía Local, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2019, 2020 y 2022, constituye un ejemplo de las dificultades del Ayuntamiento para gestionar este tipo de procesos. “Las bases fueron aprobadas en mayo de 2022 y tuvieron que modificarse en dos ocasiones. A ello se suman varias rectificaciones en las listas de admitidos y excluidos. Cuatro años después, todavía no se ha celebrado ni la primera prueba”, denunció. Además, la situación se complicó en la última semana porque se suspendió la primera prueba de la oposición apenas 48 horas antes de su celebración, prevista inicialmente para el 3 de junio, al detectar que había omitido un trámite obligatorio: la publicación en el BOPA de la resolución con la lista de admitidos, la composición del tribunal y los datos de celebración del examen. “Resulta difícil de explicar que, después de años de tramitación, el Ayuntamiento descubra dos días antes del examen que no había cumplido un requisito esencial recogido tanto en las bases como en la normativa autonómica”.

El edil socialista también puso el foco en los perjuicios ocasionados a los aspirantes. Según indicó, muchas personas han tenido que asumir gastos adicionales por la renovación de certificados médicos, cuya vigencia expiró debido a los sucesivos retrasos.

Ante esta situación, el PSOE propone que el Ayuntamiento utilice la posibilidad prevista en la normativa autonómica para delegar estos procesos selectivos en el Principado de Asturias, como hacen, según los socialistas, "77 de los 78 municipios asturianos, con la única excepción de Oviedo"

Los socialistas vinculan además estos problemas con el déficit de efectivos que arrastra actualmente la Policía Local. Según señalaron, existen más de 70 plazas vacantes sin cubrir, de las que 32 corresponden a la convocatoria actualmente en tramitación y más de 40 a ofertas de empleo también bloqueadas.

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“Tenemos una plantilla claramente infradotada y un Ayuntamiento que reconoce la necesidad de recurrir masivamente a las horas extraordinarias para mantener el servicio. La solución pasa por cubrir las vacantes con normalidad y garantizar procesos selectivos eficaces, no por seguir acumulando retrasos e improvisaciones”, concluyó Fernández Llaneza.