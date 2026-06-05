Ricardo Villoria vuelve a sorprender y presenta en Oviedo sus oscuros bodegones fotográficos

Ricardo Villoria (Villoria, Pola de Laviana; 1986) presenta su obra, por primera vez, en Galería Caicoya. "Vanitas", la exposición que se inaugura el jueves 11 de junio, a partir de las 20.00 horas, muestra el último trabajo del artista asturiano, esta vez en forma de una serie de bodegones fotográficos.

La galería que dirige en Oviedo Guillermina Caicoya introduce a Villoria como "un artista visual y conceptual que redefine la identidad asturiana desde sus cimientos, convirtiendo la herencia de las cuencas mineras y el costumbrismo rural en una poderosa fuerza estética contemporánea que reivindica desde su propio nombre artístico".

"Su obra rompe con la mirada idílica del folclore para adentrarse en un territorio visceral, místico y oscuro, donde los rituales tradicionales y el pasado obrero se agitan a través de la fotografía, el vídeo, la performance y la moda", añade, y continúa: "Con una mirada afilada en grandes capitales pero ejecutada desde el arraigo, Villoria transforma los códigos locales en un lenguaje plástico transgresor y profundamente carnal, demostrando que la memoria de un pueblo puede ser la vanguardia artística más provocadora".

Ricardo Villoria estudió Gráfica Publicitaria en Oviedo, ciudad en la que inició una trayectoria profesional orientada al diseño gráfico. Tras sus estancias en Londres y Madrid sus intereses creativos se extendieron a disciplinas como la pintura, la fotografía, el vídeo o la moda, con la marca Petra Von Kant. Ha trabajado como director artístico en la escena musical nacional y, concretamente, en los últimos proyectos de Rodrigo Cuevas.

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Es, sin lugar a dudas, uno de los artistas asturianos contemporáneos más polifacéticos. Ha colaborado y presentado su obra en espacios como la Laboral, en el Antiguo Instituto de Gijón, está detrás del nuevo proyecto del Museo Nacional del Prado para el edificio de Tabacalera en Gijón y su obra ha ingresado en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias: una de sus fotografías, adquirida y donada por la Asociación de Amigos del Museo, puede contemplarse actualmente en la exposición "Intercambios", recién inaugurada.