Semíramis González, directora de LABoral: "«Un centro de arte no puede ser como un cubo aislado de su territorio"

La directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Semíramis González, defendió en el Club LA NUEVA ESPAÑA una visión del arte contemporáneo estrechamente vinculada al territorio, la ciudadanía y el compromiso social durante la conferencia titulada "La creación artística conteporánea y los nuevos espacios de producción cultural", organizada por Tribuna Ciudadana y presentada por su directiva, la artista y galerista Lucía Falcón. Historiadora del arte, gestora cultural y una de las comisarias más reconocidas del panorama español, González trazó un amplio recorrido por los retos actuales de las instituciones culturales, subrayando la necesidad de que los centros de arte abandonen cualquier concepción aislada para convertirse en espacios abiertos, permeables y conectados con la sociedad.

“Cuando llegué a LABoral entendí que un centro de arte en el siglo XXI no puede funcionar como un cubo aislado de su territorio”, afirmó. Para la directora del centro gijonés, estas instituciones deben actuar como auténticos ecosistemas de creación contemporánea en los que se entrelazan la producción artística, la innovación tecnológica y el compromiso con la comunidad. González destacó la importancia de acercar el arte contemporáneo y la cultura digital a públicos diversos mediante talleres infantiles, programas educativos y espacios de fabricación digital. “Ni el arte contemporáneo ni la cultura digital son lenguajes exclusivos de especialistas”, señaló, defendiendo que la ciudadanía debe poder apropiarse de estas instituciones y sentirlas como propias.

La conferencia puso de relieve el papel de LABoral como plataforma de oportunidades para los creadores asturianos. En este sentido, González explicó que las alianzas establecidas con grandes instituciones nacionales e internacionales permiten proyectar el trabajo de artistas de la región más allá de Asturias. Entre los centros colaboradores citó al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Reina Sofía, el IVAM o CentroCentro Cibeles, además de numerosas redes europeas. La internacionalización constituye, precisamente, una de las líneas estratégicas del centro. Como ejemplo, anunció un nuevo programa de intercambio artístico entre Asturias y Oaxaca (México), mediante el cual creadores de ambos territorios desarrollarán proyectos conjuntos. El objetivo, explicó, es generar redes de colaboración duraderas y favorecer la profesionalización de los artistas en contextos internacionales.

El arte, pionero en la experimentación científica

La directora de LABoral recordó que el centro fue pionero en Asturias en la experimentación con tecnologías como los drones y destacó proyectos recientes relacionados con la emergencia climática o la investigación sobre las relaciones entre especies, desarrollados en el marco de programas europeos de arte, ciencia y tecnología. La dimensión social de la cultura ocupó un lugar destacado en su intervención. González defendió que la inclusión cultural no puede entenderse únicamente como una política pública, sino como una herramienta para generar espacios de escucha, dignidad y participación.

Otro de los proyectos destacados fue el programa de soberanía digital impulsado por LABoral, orientado a reforzar la presencia del patrimonio asturiano en Wikipedia. La iniciativa contempla encuentros participativos en distintos puntos de la región para identificar contenidos de interés cultural, formar a la ciudadanía en edición digital y elaborar un libro blanco de recomendaciones para instituciones y medios de comunicación.

Semíramis González expresó su preocupación por las crecientes injerencias políticas en la gestión cultural y reivindicó la autonomía de las instituciones artísticas. Criticó especialmente la designación directa de responsables culturales sin procesos públicos de selección y defendió modelos de gestión transparentes e independientes. “Las instituciones tienen que ser lugares refugio, foros de debate ciudadano y democrático”, afirmó.

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La comisaria, reconocida por su enfoque feminista y por proyectos como "Visión y presencia", destaó que no existe un único mundo del arte, sino una multiplicidad de prácticas y procesos creativos que muchas veces permanecen fuera de los circuitos institucionales. De ahí la necesidad, señaló, de construir puentes entre las instituciones y la sociedad. También se refirió a su participación en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, una oportunidad que considera clave para transformar culturalmente Asturias a largo plazo. Para lograrlo, defendió una estrategia basada en la colaboración entre instituciones, la educación artística y una visión compartida de futuro.