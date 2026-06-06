Los alumnos del Meres, camino de la Universidad
Los alumnos de Segundo de Bachillerato del Colegio Internacional Meres culminan su etapa escolar con un emotivo acto celebrado en la Catedral
Con mucha nostalgia y también grandes dosis de ilusión, los alumnos de Segundo de Bachillerato del Colegio Internacional Meres se despidieron de la etapa escolar el pasado viernes. Fue durante un solemne acto en la Catedral de Oviedo, que tuvo como preludio una misa a cargo de José Manuel Fueyo, profesor del centro hace ya algunas décadas.
Después, tras emotivas intervenciones por parte de alumnos, profesores y un representante de las familias, los estudiantes desfilaron en busca de sus diplomas, que recibieron de manos del director, Luis Carlos Jiménez.
De camino ya hacia la Universidad, los jóvenes de Meres llenaron la tarde de emocionados abrazos, despedidas y promesas para futuros reencuentros durante una cita que emocionó a los varios cientos de familiares congregados. En la imagen, los alumnos posan en el jardín de los Reyes Caudillos.
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