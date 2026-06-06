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Las asociaciones vecinales critican en Oviedo el miedo de los políticos "a la participación ciudadana"

La viceconsejera González Prieto reivindica que la perspectiva de género esté presente en todas las políticas públicas

Un momento de la inauguración de las jornadas.

Un momento de la inauguración de las jornadas. / Juan Plaza / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La presidenta de la Confederación Asturiana de Asociaciones de Vecinos (Cavastur), María José Cuervo, afeó ayer que «la clase política tiene miedo a la participación porque les sacamos los colores». Unas palabras que vertió minutos antes de la inauguración del IV Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales, que se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe bajo el lema «Mujeres que transforman barrios».

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Al acto acudió la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien defendió que los vecinos estén presentes en la toma de decisiones. Alega que contar con su opinión fortalece las instituciones democráticas.

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También adelantó que la Ley de Participación Ciudadana, ya aprobada por el Consejo de Gobierno, se encuentra en tramitación parlamentaria y confió en que salga adelante con un amplio consenso político. Por último, reivindicó el protagonismo de las mujeres en la construcción de la vida comunitaria y en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y que la perspectiva de género debe estar presente en todas las políticas públicas.

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