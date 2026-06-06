Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo

Dos personas resultaron heridas este sábado en un accidente de tráfico entre un turismo y un ciclomotor ocurrido en la calle Aureliano San Román, en el barrio de Pumarín. Según los primeros datos de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, el siniestro se produjo por un alcance del coche al ciclomotor. El aviso entró en el 092 a las 14.30 horas y hasta el lugar se desplazaron de forma inmediata los agentes de la Policía Local y personal sanitario.

Los ocupantes del ciclomotor, un hombre y una mujer, fueron atendidos en el lugar del accidente. Los testigos informaron que ambos quedaron en el suelo y fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias en diferentes vehículos. El conductor fue evacuado en una ambulancia convencional, mientras que la pasajera fue llevada en una UVI móvil hasta el servicio de Urgencias donde ambos fueron sometidos a más pruebas para conocer el alcande de las heridas. La intervención obligó a los agentes a cortar los dos carriles de la vía para facilitar la intervención de todo el personal.

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Varios testigos relataron que, tras escuchar el golpe, vieron a las dos personas tendidas en el suelo. “Había un chico y una chica tirados en el suelo”, señaló uno de ellos, que precisó que no llegó a ver el momento exacto del impacto. “Yo solo escuché el ruido”, añadió. La Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Es por ello que se entrevistaron con los testigos y realizaron las diferentes mediciones que serán incorporadas en el correspondiente atestado.