Los ingresos millonarios que percibirá Oviedo por alquilar la planta baja de la galería comercial del Calatrava

Las arcas municipales ingresarán 6,2 millones de euros durante los próximos veinte años por el alquiler de la planta baja de la antigua galería comercial del Calatrava. Así consta en los pliegos de contratación que acaban de ver la luz para dar una nueva vida al piso que acogió el supermercado, la tienda del Real Oviedo y otros establecimientos. El futuro de las instalaciones pasa por un gran centro social que construirá el Ayuntamiento y que compartirá espacio con el gimnasio del grupo Metropolitan, la empresa de diamantes Nanoker y el gran hospital veterinario de AniCura. Es por ello que las tres sociedades ya presentaron sus declaraciones de interés ante la administración local que, ahora, saca a concurso el alquiler de estos espacios para que comiencen las obras de adecuación lo más pronto posible.

La actividad más grande será la destinada al bienestar, la actividad física y el deporte. La administración local exige que la empresa que gestione 4.664 metros cuadrados haya gestionado durante la última década una empresa con al menos 300 usuarios. Cifra que cumple la marca Metropolitan, que está presente en once ciudades españolas, entre ellas Gijón, con las instalaciones que tiene en los bajos de El Molinón. Esta lista de establecimientos se engrosará con una apertura en la capital asturiana por el que abonarán un canon de 3,2 millones de euros durante las próximas dos décadas al Ayuntamiento. Son 163.191 euros al año.

Otro de los interesados por esta planta es la empresa AniCura. La idea de los promotores es trasladar este año su sede en la calle Rafael García Altamira al singular edificio para ampliar progresivamente la plantilla de los 50 empleos actuales hasta los 90 trabajadores de alta cualificación. Además, estas instalaciones responderán a la creciente demanda de servicios vinculados a la salud animal en entornos urbanos, particularmente en contextos donde la presencia de animales de compañía forma parte de la vida cotidiana de la población. Todas estas premisas encajan a la perfección con la petición del Ayuntamiento. El equipo de gobierno de Alfredo Canteli exige que la empresa que se lleve los 2.219 metros cuadrados de la planta baja del Calatrava haya atendido en tres de los últimos diez años al menos a 2.000 animales. También que paguen un canon de 1,5 millones de euros durante las próximas dos décadas. Es decir, 77.641 euros cada año.

El Ayuntamiento exige que la empresa que ocupe 2.000 metros cuadrados que tenga una experiencia de una década en el sector de la investigación, desarrollo e innovación y que cuente con al menos diez investigadores. Criterios que cumple Nanoker Research. Se trata de un fabricante de productos y soluciones basadas en cerámicas técnicas y nanocompuestos avanzados para diversas aplicaciones de alta gama y que tiene su sede en el Parque Empresarial de Oviedo, antiguamente denominado Polígono Olloniego-Tudela. La previsión con este crecimiento es originar un mínimo de veinticinco empleos y abonar al Ayuntamiento 1,3 millones euros durante los próximos veinte años. 69.979,14 euros anuales.

El abono del canon no es el único criterio exigido por la administración local. También requiere que las arrendatarias asuman todos los gastos por las obras de adecuación de los locales y que si desisten desiste antes de tiempo, deberá indemnizar al Ayuntamiento con una mensualidad de renta por cada año que reste de contrato, sin perjuicio de la posible incautación de la garantía que irá desde los 23.133,60 hasta los 53.947,56 euros.

Otro de los requisitos es contratar un seguro que incluya la responsabilidad civil de explotación, patronal y profesional así como los daños patrimoniales y la prohibición de subarrendar el local, ceder sus derechos a terceras empresas o compartir el uso mediante la cesión de espacios. No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar determinados usos compartidos cuando sean compatibles con hubs tecnológicos, incubadoras, aceleradoras o servicios especializados compartidos, siempre que no superen el 40% de la superficie del local.

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Por su parte, la Universidad Alfonso X el Sabio comenzará en septiembre sus clases en la planta intermedia de la antigua galería comercial. Lo hará con los grados de Medicina y Enfermería. Se esperan 240 alumnos, 120 por cada especialidad. El próximo curso escolar arrancarán los grados de Farmacia y Odontología para superar ya por entonces los 700 estudiantes entre las cuatro titulaciones. El objetivo es alcanzar los 3.000 matriculados durante el próximo lustro con la puesta en marcha de los másteres que también estarán especializados en la salud.