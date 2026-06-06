IU pide ampliar un conocido parque de Oviedo ante el aumento de usuarios y la demanda vecinal

IU-Convocatoria por Oviedo solicitó este sábado al equipo de gobierno que aclare qué previsiones tiene para ampliar y mejorar el parque infantil de La Losa, un espacio que, según la edil Cristina Pontón, se ha convertido en un punto de referencia para numerosas familias y que registra una afluencia cada vez mayor.

La edil Cristina Pontón sostiene que el parque, situado en un entorno escolar, libre de tráfico y con una oferta variada de juegos, reúne condiciones que explican su elevado uso. Sin embargo, advierte de que esa misma demanda está provocando que, en determinados momentos, el área infantil llegue a verse desbordada. Además, esta petición de ampliación responde también a una demanda vecinal. Según IU-Convocatoria por Oviedo, los vecinos del entorno han recogido firmas y las han remitido al Ayuntamiento para solicitar la ampliación del parque infantil, una iniciativa que, aseguran, fue enviada hace tiempo sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

La formación también considera que la mejora del espacio es “razonable y necesaria” y recoge algunas de las propuestas planteadas por las familias, entre ellas la ampliación del parque, la incorporación de nuevos juegos y la creación de zonas de sombra que mejoren el confort y la funcionalidad de la instalación. "El parque de La Losa es un ejemplo de cómo un buen espacio público, bien ubicado y seguro, puede convertirse en un punto de referencia para muchas familias”. En ese sentido, subrayó que, cuando la demanda supera la capacidad del espacio, el Ayuntamiento debe actuar con agilidad para adaptar la instalación a la realidad del barrio.

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Desde IU-Convocatoria por Oviedo aseguran que seguirán pendientes de las necesidades de los barrios y de las infraestructuras públicas destinadas al uso infantil y familiar, con el objetivo de que respondan al crecimiento de la demanda y a criterios de calidad, seguridad y bienestar.