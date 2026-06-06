J. J. Benítez en el congreso OVNI de Oviedo: "Estoy convencido al 150% que después de la muerte, hay una vida física para todo el mundo"

El Palacio de Congresos y Exposiciones acoge este fin de semana el Congreso OVNI Oviedo 2026 que convierte a la ciudad en punto de encuentro para investigadores, escritores, divulgadores y aficionados al misterio. La cita reúne a nombres conocidos del ámbito de la ufología y la divulgación de lo desconocido. Entre ellos J. J. Benítez, una de las figuras más populares de la literatura del misterio en España, quien defendió con rotundidad la existencia de una vida más allá de la muerte. «Llevo más de cincuenta años investigado y he interrogado a más de mil personas sobre este asunto. Estoy convencido al 150% que después de la muerte, hay una vida física para todo el mundo».

El autor sostiene que en esa existencia posterior «nadie juzga a nadie» y muchas de las ideas religiosas sobre el más allá son, a su juicio, erróneas. «Todo eso son mentiras de las religiones y el futuro es espléndido».

El fenómeno ovni ocupó también una parte central de su reflexión. El autor considera que la desclasificación de archivos por parte del Pentágono es insuficiente. A su juicio, considera que si existiera una verdadera voluntad de aclarar lo ocurrido durante décadas, bastaría con abrir determinados archivos militares de la nave estrellada en Roswell en 1947. «Si verdaderamente quisieran mostrarle al mundo lo que está pasando desde hace muchísimos años, tendrían simplemente que abrir esos archivos porque sería más que suficiente para acabar con las dudas, pero eso no lo van a hacer», sostuvo.

El escritor defendió también que «son muchas civilizaciones las que nos visitan» y todas ellas estarían mucho más avanzadas técnicamente que la humanidad. Esa superioridad, añadió, incomodaría a buena parte de la comunidad científica. «Están muy avanzadas técnicamente y eso a la ciencia no le gusta»

El congreso cuenta también con la participación de Iván Martínez de VM Gran Misterio, que valoró muy positivamente la celebración de una cita de estas características en Oviedo. Para el divulgador, el encuentro tiene una dimensión que va más allá de la curiosidad por los ovnis y se convierte también en un acontecimiento de relieve. «Es algo bastante bueno a nivel no solo de curiosidad, sino cultural. Como ves, se están vendiendo muchos libros, se está motivando mucho la lectura, y creo que es muy interesante aquí en Oviedo, porque los congresos ovni o de misterio siempre se hacen en Barcelona o Madrid», explicó.

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De igual forma, defendió que el misterio sigue funcionando como una puerta de entrada a preguntas esenciales. «Qué mayor misterio hay que lo desconocido, el poder mirar las estrellas mientras andas por la noche y preguntarte cosas», reflexionó. Preguntado por Asturias como territorio de avistamientos, fue claro: «Es un buen lugar, sí». No obstante, quiso recordar que en el mundo de la ufología también existen fraudes, errores de interpretación y montajes. Citó como ejemplo un caso que alcanzó gran difusión en internet, protagonizado por un supuesto objeto volador no identificado de forma esférica grabado desde un barco de pesca en el mar. «Se hizo muy viral hace un tiempo, pero se demostró que era fraude».