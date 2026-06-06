El Museo de la Iglesia en Asturias se suma a la visita del Papa León XIV con una ruta dedicada a San Pedro
La actividad se enmarca en la iniciativa «Noche en Blanco (y Amarillo)» y en ella participan instituciones culturales de toda España
El Museo de la Iglesia en Asturias (MIA) se ha sumado a la iniciativa cultural «Noche en Blanco (y Amarillo)», organizada con motivo de la visita del papa León XIV a España. La propuesta reúne a numerosas instituciones culturales de ámbito nacional y local, que abrirán sus puertas de forma gratuita para conmemorar el viaje apostólico del Pontífice. El museo asturiano ha programado este sábado una visita temática a su colección, que ha comenzado a las 12.00 horas y que está centrada en la figura del apóstol San Pedro, considerado el primer Papa de la Iglesia.
El recorrido por las salas del museo diocesano, que tiene su sede en el complejo catedralicio ovetense, acercará a los participantes a una selección de piezas relacionadas con el Apóstol con la intención de hacerles profundizar en su significado dentro de la tradición cristiana. A través de obras de distintas épocas, materiales y tipologías, los participantes podrán conocer la dimensión espiritual, histórica y artística de una de las figuras fundamentales del cristianismo, así como a la pervivencia de su legado a lo largo de los siglos.
La visita, además, permitirá establecer vínculos entre la historia y la tradición católicas con testimonios y referencias vinculados al devenir reciente del Papado.
La actividad era gratuita, con inscripción previa, y los asistentes comenzaron el itinerario en la puerta de la Perdonanza de la Catedral, en el Tránsito de Santa Bárbara.
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