Oviedo cumple con la tradición de Corpus: misa en la Catedral, alfombras florales y fresas en Trascorrales

La Catedral acogerá, a las doce del mediodía, la misa del Corpus Christi, una de las celebraciones religiosas más arraigadas del calendario litúrgico de la ciudad. La eucaristía contará con la presencia de representantes municipales liderados por el Alcalde, Alfredo Canteli, aunque en esta ocasión no estará presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que se encuentra en Madrid con motivo de la visita del Papa. Tras la eucaristía, tendrá lugar la tradicional procesión por las calles del Antiguo.

El recorrido partirá desde la plaza Alfonso II el Casto y se dirigirá hasta la iglesia de San Isidoro el Real, uno de los puntos más destacados de la jornada. Allí se instalarán las alfombras florales, que volverán a aportar color y simbolismo a la celebración. Estos tapices han sido realizadas durante las últimas semanas por los miembros de la Real y Trinitaria Archicofradía Santo Entierro de Oviedo, que han trabajado en los preparativos para que estén listas con motivo de la procesión. Su elaboración requiere dedicación, planificación y muchas horas de trabajo, ya que los diseños se confeccionan con sumo mimo.

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La jornada continuará con una comida en la plaza de Trascorrales en la que el Cabildo y los miembros de la Corporación degustarán las fresas. Esta tradición fue recuperada en 2019 por el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, después de tres años sin celebrarse a causa de los desencuentros producidos entre la Iglesia y el tripartito de izquierdas durante el mandato anterior. Desde entonces, el acto ha vuelto a incorporarse a la agenda municipal vinculada al Corpus y se mantiene como una de las tradiciones asociadas a esta jornada. Además, estas buenas relaciones han permitido dar grandes avances para la reconversión del martillo de Santa Ana.