La preba de la sidra calienta motores: los productores caseros gijoneses revalidan el título al mejor producto

Los productores caseros son aquellos que han mantenido viva la cultura sidrera año tras año. Cosecha tras cosecha. Su legado fue reconocido hace dos años por la Unesco con la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por ser un símbolo de identidad de Asturias. Estos elaboradores fueron ayer los protagonistas de la jornada que sirvió como antesala para la preba que volverá a llenar este domingo la calle Gascona y que estrenará la distinción de premio Nacional de Hostelería después de lograr ser Fiesta de Interés Turístico Regional. El objetivo tanto de los hosteleros, el Ayuntamiento y el Principado es lograr el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional porque atrae a personas de diversos puntos de España.

Como el año pasado, diecisiete llagares participarán en esta jornada en la que se servirán y escanciarán más de 12.000 botellas que darán más de 73.000 culinos. La cita arrancará a las doce del mediodía y se prolongará durante tres horas. La previsión es que sea multitudinaria y el tiempo acompañará. La previsión de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) prevé que el sol junto con las nubes serán las protagonistas de una jornada con una temperatura mínima de once grados y una máxima de veinticuatro. Es por ello que la Policía Local prevé cortes de tráfico en los alrededores del Bulevar de Gascona para dar cabida a todos los asistentes. Los agentes colocarán diversas señales para informar a los conductores de las limitaciones que se alargarán hasta el mediodía.

La calle ya calentó este sábado motores. Tres mil personas degustaron la sidra hecha por los productores artesanales. Su producto no puede venderse siendo de uso exclusivo para los productores, sus familiares e invitados. Por segundo año consecutivo, Gijón se hizo con la victoria. El segundo premio recayó en Oviedo y Grado quedó en tercera posición. También estuvieron presentes los concejos de Ribadedeva, Ribadesella, Piloña, Villaviciosa, Nava, Llanes, Gozón, Siero, Parres, entre otros. Todos ellos se instalaron a lo largo de las sidretas -las casetas especiales instaladas para la ocasión- donde dieron a probar la sidra a los asistentes. Los escanciadores tuvieron durante horas el brazo en alto escanciando los culinos ante los clientes. La jornada fue una auténtica fiesta en la que la música no faltó.

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Tanto ayer como hoy prosiguen las jornadas gastronómicas por el Día Mundial de la Sidra. En total, 33 establecimientos se sumaron a esta iniciativa, demostrando el compromiso inquebrantable del sector. Lo distintivo de estas jornadas radica en situar a la sidra como ingrediente estrella del recetario asturiano , compitiendo en dos atractivas modalidades de participación: un menú o una tapa.