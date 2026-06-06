El PSOE exige explicaciones por las actuaciones anunciadas en torno al albergue Cano Mata de Oviedo

El PSOE solicitó este sábado la comparecencia de la concejala delegada de Políticas Sociales y del concejal de Seguridad Ciudadana ante la comisión de Políticas Sociales y Juventud para que expliquen las actuaciones municipales anunciadas tras las últimas informaciones relacionadas con el albergue Cano Mata y el barrio de San Lázaro.

La concejala socialista Marisa Ponga considera imprescindible que el equipo de gobierno detalle cuáles son las medidas previstas, qué objetivos persiguen y de qué manera se garantizará que cualquier actuación respete los derechos de las personas en situación de sinhogarismo. “Queremos conocer exactamente qué está haciendo el Ayuntamiento y con qué criterios. Las personas sin hogar atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y merecen respuestas sociales, no enfoques basados exclusivamente en el control o la seguridad”, señaló.

De igual forma, Ponga recordó que el sinhogarismo es una realidad creciente y compleja en España. Según la última Encuesta sobre las Personas Sin Hogar del INE, más de 28.500 personas fueron atendidas en centros asistenciales de alojamiento en 2022, lo que supone un incremento del 24,5% respecto a una década antes. “Se trata de un fenómeno creciente y muy relacionado con la falta de vivienda asequible y los problemas de salud mental”, advirtió la edil socialista.

La concejala también criticó que en 2024 el equipo de gobierno iniciara un proceso de “reflexión interna” sobre el programa municipal de sinhogarismo que, según el PSOE, “se ha traducido en una parálisis absoluta y ningún avance desde entonces”. “Detrás de cada cifra hay una historia personal. Hablar de sinhogarismo exige sensibilidad, rigor y políticas públicas eficaces”, defendió Ponga, que rechazó que se identifique a todo un colectivo con problemas de convivencia o que se alimenten discursos que puedan favorecer la estigmatización.

La edil socialista insistió en que “la convivencia vecinal y la atención a las personas en situación de exclusión social son objetivos plenamente compatibles”, siempre que exista coordinación entre los servicios sociales, las entidades del tercer sector, la Policía Local y el resto de administraciones.

Por ello, el PSOE reclama transparencia sobre las actuaciones previstas en el entorno del albergue Cano Mata, una evaluación de los recursos disponibles para atender a las personas sin hogar y el impulso de medidas orientadas a la inclusión social, el acceso a la vivienda y el acompañamiento integral de las personas más vulnerables.

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“Las ciudades que mejor afrontan el sinhogarismo son aquellas que ponen en el centro a las personas y trabajan desde la prevención, la atención social y la integración comunitaria. Oviedo debe estar a la altura de ese reto”, concluyó Marisa Ponga.