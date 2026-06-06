Las reacciones al nuevo centro de menores de Oviedo: "Arreglarlo solo servía para mejorar la arquitectura"

Que deje de tener la apariencia de una cárcel para convertirse en un hogar. Este es el propósito del director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, con el nuevo centro de menores de Sograndio. El portavoz del Principado, Guillermo Peláez, desechó este viernes la idea de realizar una rehabilitación integral de los dos edificios -el principal de cuatro plantas y el anexo con un módulo terapéutico- que componen este servicio para construir un nuevo inmueble sobre la misma parcela. Los estudios urbanísticos para determinar si la propuesta es viable ya están en marcha y las reacciones a este proyecto se suceden. Por un lado, el fiscal delegado de la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias, Jorge Caldevilla, detalló que las instalaciones «no dan más de sí y su reforma, dada su estructura, además de costosa, sería muy poco funcional». Es por ello que considera que se debe hacer de forma urgente «un nuevo centro, moderno y adecuado para la residencia digna de los internos y para facilitar la labor educativa».

Palabras que comparte Rivas. La Fundación Vinjoy realiza una importante intervención socioeducativa con menores y jóvenes en situación de riesgo o conflicto. Su experiencia les permite conocer que las actuales instalaciones «no son suficientes» porque necesitan evolucionar. «Quiero felicitar al consejero y a la viceconsejera por haber tomado esta decisión. La rehabilitación solo sirve para mejorar la arquitectura y nuestro objetivo es que las instalaciones se parezcan mucho más a un hogar, que estén abiertas a la comunidad y que el edificio no esté segregado». También reivindica que los menores que tienen problemas con la justicia tengan acompañamiento socioeducativo porque «siguen estando bajo nuestra tutela y responsabilidad».

Por parte del comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, su presidente, Hugo Baldajos, reivindica una solución urgente. Sostiene que el edificio principal se está «cayendo» y los problemas en su interior se suceden. «Coincido en que se deben optimizar recursos, pero nuestra petición no es un capricho sino una necesidad. Por ejemplo, llevamos dos meses sin agua caliente. La caldera lleva dando avisos desde Navidad y aún no se ha puesto una solución». También detalla que faltan medidas de seguridad. El defensor del pueblo recorre con cierta frecuencia las instalaciones de Sograndio y una de las últimas alertas que lanzó es sobre las puertas. Todas están cerradas con llave y una persona tiene que ir abriendo una a una a lo largo de una jornada normal o en caso de incendio. «Las puertas deberían abrirse a través de un sistema automatizado». Además, reivindica que la estructura del edificio principal «es poco viable» al tener cuatro alturas cuando lo que se necesita «es un espacio diáfano». Es decir, único piso sin escaleras donde puedan estar a la misma altura todos los servicios.

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Los problemas en Sograndio, relata Baldajos, no solo se refieren a la estructura. También en materia de personal. El presidente del comité de empresa detalla que por la semana hay servicio de enfermería tanto por la mañana como por la tarde. La situación es bien distinta los fines de semana. Hay una persona contratada por las mañanas y nadie por las tardes. Además, el tipo de contrato de la trabajadora impide que sea renovado el 30 de junio. «La cobertura sanitaria finalizará y no sabemos qué va a pasar».