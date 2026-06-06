Reconocimiento internacional a una trayectoria de excelencia: la Dra. Nildiana Cedeño, en la cima del sector

La excelencia, la innovación y el compromiso con la calidad han llevado a la clínica de la Dra. Nildiana Cedeño a recibir uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos del sector. El pasado mes de mayo, la clínica fue distinguida por la European Society for Quality Research (ESQR), en Bélgica, una organización que premia a empresas, instituciones y profesionales de diferentes países por su gestión de calidad, liderazgo, innovación, satisfacción de sus clientes y excelencia en los servicios que ofrecen.

Este galardón sitúa a la clínica entre las organizaciones reconocidas por su compromiso con los más altos estándares de calidad y refuerza una trayectoria construida sobre la profesionalidad, la formación continua y la búsqueda constante de la excelencia en medicina estética.

Pioneros en tecnología de alta gama en Asturias

Con dos clínicas y una sólida trayectoria profesional, la Dra. Nildiana Cedeño y su equipo se han consolidado como un referente en medicina estética avanzada en Asturias. La apuesta permanente por la innovación les ha convertido en pioneros en la incorporación de tecnología de alta gama, ofreciendo tratamientos seguros, eficaces y adaptados a las necesidades de cada paciente.

Foto de familia de los premiados / Cedida a LNE

A lo largo de los años, este trabajo ha sido reconocido con siete premios nacionales e internacionales, un aval que refleja la confianza de miles de pacientes y el compromiso constante con la calidad asistencial.

La mejor versión de ti misma

La filosofía de la clínica es clara: la medicina estética debe potenciar la belleza natural de cada persona, nunca transformarla. Por eso, cada tratamiento se diseña de forma personalizada, respetando la armonía facial y corporal para conseguir resultados elegantes, naturales y equilibrados. "No buscamos cambiarte. Buscamos ayudarte a encontrar la mejor versión de ti misma", explica la doctora.

El objetivo es que cada paciente se sienta bien cuando se mire al espejo, que recupere la confianza en sí misma, deje atrás los complejos y vuelva a dedicarse el tiempo y el cuidado que merece.

Porque la verdadera medicina estética no es la que hace que los demás se pregunten qué te has hecho. Es la que consigue que te digan: "Qué buena cara tienes."

Este es el sello de la Dra. Nildiana Cedeño y de su equipo: resultados naturales, discretos y elegantes que resaltan la belleza propia de cada persona, respetando siempre su esencia.

Calidad, innovación y confianza

El reconocimiento internacional otorgado por la ESQR en Bélgica es un nuevo impulso para seguir avanzando en una trayectoria marcada por la excelencia. Un premio que no solo reconoce la calidad de una clínica, sino también una forma de entender la medicina estética: cercana, honesta, innovadora y centrada en el bienestar de las personas.

Porque verse bien es importante, pero sentirse bien es lo que realmente marca la diferencia. Y ese ha sido siempre el compromiso de la Dra. Nildiana Cedeño: ayudarte a sentirte mejor, con naturalidad, confianza y resultados que hablen por sí solos.