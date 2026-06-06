Las redes como base fundamental de la Asturias conectada: así fue la gran noche de los "telecos" asturianos en Oviedo

Oviedo fue el lugar elegido para la celebración de la VI Noche de las Telecomunicaciones. Con el patrocinio de MasOrange, Telecable, Telefónica, Arcelor Mittal, Rhode & Schwarz, Inetum, Mutualidad de la Ingeniería, Netskope, Hispasat, Cellnex y Clustertic Asturias, los ingenieros en telecomunicaciones del Principado vivieron una noche de fraternidad y puesta en común sobre el avance del sector.

La cita tuvo lugar en el restaurante Deloya-Latores y contó con la presencia del Director General de Estrategia Digital del Principado de Asturias, Javier Fernández Rodríguez.

El Decano Delegado del COIT y Presidente de la Delegación de la AEIT en Asturias, Fernando de las Heras, presidió el acto en el que quiso destacar el papel fundamental de la profesión en estos momentos. “Todos dependemos de redes que alguien tiene que desarrollar e implantar, nuestra vida sería mucho más difícil sin la presencia de los ‘telecos’”, dijo De las Heras. “El turismo, la sanidad, la administración pública, la sostenibilidad energética, la IA, todo depende de nuestra cantera de ingenieros y es ahí donde la Universidad de Oviedo es una mina para la industria y hay que ayudarla”, explicó el Decano.

Ana María Molina, Consejera Delegada de Hisdesat, fue la ponente de este año y durante su intervención, “Espacio y Defensa, un binomio estratégico” dejó clara la importancia de la colaboración público-privada en el camino de las telecomunicaciones. “Hace 25 años decidimos que España tenía que ser autónoma en las telecomunicaciones y creamos Hisdesat. Desarrollamos cosas diferentes, satélites con unas características únicas para las fuerzas armadas. Llevamos proyectos difíciles, pero es que para trabajar en este mundo de las telecomunicaciones los ingenieros tienen que tener una visión a largo plazo y una tenacidad en sus ideas”, explicó Molina.

“España no puede estar subordinada a las empresas extranjeras en materia de seguridad espacial. Hoy no hay una actuación de nuestras fuerzas armadas que no tenga la ayuda de los satélites españoles. Cualquier posición, cualquier comunicación segura, todo se fundamenta gracias al trabajo de los ingenieros”, sentenció la Consejera de Hisdesat.

Durante la VI Noche de las telecomunicaciones también se entregaron varias distinciones a entidades y personas que han sobresalido en el mundo de las telecomunicaciones.

Premio a la Excelencia Empresarial:

MasOrange

Premio al Joven Ingeniero/a:

Iván Fernández Huerta

Paula Ema Díaz

Premio a la trayectoria profesional:

Noticias relacionadas