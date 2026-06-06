San Claudio rinde homenaje a Xuno: 50 años de baile y tradición sellados en una cápsula del tiempo

San Claudio enterró recuerdos para desenterrarlos dentro de veinticinco años bailando. Fotos, pequeños objetos, regalos y la portada de La NUEVA ESPAÑA de ayer quedaron guardados en una cápsula del tiempo bajo el suelo de Ponteo. Un emocionante gesto con la que el grupo de baile Xuno conmemoró su medio siglo de historia. No fue solo un acto simbólico. Fue una forma de decirle al porvenir que aquí hubo, hay y habrá un grupo de personas que aprendió a crecer agarrado a la música, a los trajes, a los pasos heredados y a una manera muy asturiana de entender la vida: juntos, de generación en generación.

El aniversario reunió pasado, presente y futuro en torno a una misma emoción. Enrique Tomás Esteban fue el primer presidente del grupo; Raquel González, es su actual presidenta y está a punto de convertirse en la persona que más tiempo ostentó este cargo por delante de su marido, Joaquín Álvarez, y el futuro lo puso su nieto Esteban Álvarez, llamado a tomar el relevo dentro de tres años. Ellos son tres voces para una misma historia. El origen de Xuno «empezó en realidad como una academia», rememoró el primero. A aquellas primeras clases en la antigua sindical –ahora es el centro social– comenzaron a interesar a los vecinos. Muchos de ellos «muy jovencitos con catorce años» que aprendieron a bailar. Nadie podía imaginar entonces que de aquel germen saldría un grupo capaz de mantenerse vivo durante cinco décadas y que ha bailado por medio mundo. El grupo tardó en formarse «casi dos años» desde aquellas primeras lecciones.

En los compases iniciales fueron actividades pequeñas como actuaciones por la zona. Todo fue creciendo poco a poco, «por lo bajini», como dice el primer presidente. Después llegaron los desplazamientos fuera, las actuaciones más relevantes, los viajes a lugares como Zamora y una presencia cada vez más consolidada en el mapa internacional del baile tradicional.

Pero si algo define a Xuno es que no se conformó con bailar. También quiso saber de dónde venían los bailes, cómo se hacían, quién los había conservado, qué memoria había detrás de cada paso. En ese camino tuvo un lugar especial la jota asturiana, una de las señas que el grupo siente como propias. Para González, el grupo siempre fue «lo máximo». No solo por el baile, sino por la gente, por los viajes, por los vínculos y por la respuesta de los vecinos. «San Claudio se vuelca mucho en el grupo Xuno», afirmó mirando hacia su nieto.

Él creció prácticamente con el traje puesto y con tan solo tres años ya estuvo en el desfile del Festival Intercéltico de Lorient. «Creo que es un logro bastante importante». Su deseo es mantener el grupo tal y como está. «Ni mejorar ni empeorar, porque estamos perfectos como estamos», señala, aunque reconoce que siempre se puede ir a más. Su mirada revela una idea esencial: el futuro de Xuno no pasa por romper con lo anterior, sino por conservarlo, cuidarlo y adaptarlo sin perder su esencia. Para él, la clave está en la cantera. Que llegue gente a aprender y bailar está bien, explica, pero los niños y los jóvenes garantizan que el grupo siga vivo.

Noticias relacionadas

La cápsula enterrada en este 50 aniversario contiene la emoción de quienes empezaron en una academia sin saber que estaban fundando una historia. La de quienes asumieron responsabilidades para que el grupo no se apagara. La de quienes, siendo niños, aprendieron a caminar al ritmo de una tradición. n