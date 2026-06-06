Sanfran Coffee: el proyecto que reabrirá el kiosco de La Chucha del Jardín Histórico de Oviedo

El histórico kiosco de La Chucha, en pleno Campo San Francisco, prepara su reapertura después de años con las persianas bajadas y varios concursos públicos que quedaron desiertos. El establecimiento volverá a la actividad bajo el nombre de Sanfran Coffee y funcionará como punto de venta de café y refrescos para llevar.

La reapertura permitirá recuperar uno de los pequeños espacios más reconocibles del parque ovetense, situado en una zona de tránsito habitual para vecinos, paseantes y las familias. Tras un largo periodo sin uso, el kiosco afronta ahora una nueva etapa adaptada a un formato sencillo: bebidas para consumir durante el paseo o de camino por el Campo. Pocas piezas del mobiliario del Jardín Histórcio condensan tanta memoria en tan pocos metros. «La Chucha» es un superviviente de aquel rosario de casetas que, a comienzos del siglo XX, despachaban aguas azucaradas, prensa o abrigo para limpiabotas entre los paseos arbolados. La tradición sitúa su nombre en una planchadora que vendía chucherías a la intemperie hasta que el Ayuntamiento le procuró cobijo de madera. Después llegaron los años de esplendor, cuando Carmen Mier y su marido tomaron el relevo en 1955 y convirtieron el quiosco en epicentro del ocio menudo: conos de arroz para las palomas, fotonovelas, pitos sueltos, revistas y el trajín de críos que hacían cola con las monedas calientes en la mano.

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El Ayuntamiento puso en marcha hace un mes un concurso para que una empresa gestione las instalaciones. La única que se presentó al proceso fue Pepitos Ventures.