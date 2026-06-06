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Sanfran Coffee: el proyecto que reabrirá el kiosco de La Chucha del Jardín Histórico de Oviedo

El puesto ovetense volverá a levantar la persiana en el Campo San Francisco tras años cerrado y varios concursos desiertos, reconvertido en un punto de venta de café y refrescos para llevar

El kiosco de la Chucha.

El kiosco de la Chucha. / Guillermo García / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El histórico kiosco de La Chucha, en pleno Campo San Francisco, prepara su reapertura después de años con las persianas bajadas y varios concursos públicos que quedaron desiertos. El establecimiento volverá a la actividad bajo el nombre de Sanfran Coffee y funcionará como punto de venta de café y refrescos para llevar.

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La reapertura permitirá recuperar uno de los pequeños espacios más reconocibles del parque ovetense, situado en una zona de tránsito habitual para vecinos, paseantes y las familias. Tras un largo periodo sin uso, el kiosco afronta ahora una nueva etapa adaptada a un formato sencillo: bebidas para consumir durante el paseo o de camino por el Campo. Pocas piezas del mobiliario del Jardín Histórcio condensan tanta memoria en tan pocos metros. «La Chucha» es un superviviente de aquel rosario de casetas que, a comienzos del siglo XX, despachaban aguas azucaradas, prensa o abrigo para limpiabotas entre los paseos arbolados. La tradición sitúa su nombre en una planchadora que vendía chucherías a la intemperie hasta que el Ayuntamiento le procuró cobijo de madera. Después llegaron los años de esplendor, cuando Carmen Mier y su marido tomaron el relevo en 1955 y convirtieron el quiosco en epicentro del ocio menudo: conos de arroz para las palomas, fotonovelas, pitos sueltos, revistas y el trajín de críos que hacían cola con las monedas calientes en la mano.

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El Ayuntamiento puso en marcha hace un mes un concurso para que una empresa gestione las instalaciones. La única que se presentó al proceso fue Pepitos Ventures.

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