Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El barrio de Oviedo que inaugura con éxito su nuevo modelo festivo con conciertos acústicos

La programación se cerrará este lunes con el reparto del bollo y la botella de vino, la actuación de «De Sur a Norte» y Nacho Otero

Público asistente a las fiestas de Vetusta.

Público asistente a las fiestas de Vetusta. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Las fiestas de Vetusta afrontan hoy su última jornada con un balance más que positivo. La nueva fórmula impulsada por la sociedad de festejos Quinta del Alba, basada en conciertos acústicos, actividades familiares y zona gastronómica, ha logrado atraer a numerosos vecinos a lo largo del fin de semana. Después de la polémica vivida el año pasado, cuando las verbenas tradicionales tuvieron que suspenderse por superar los límites de ruido tras las denuncias vecinales, la organización apostó por reinventar el modelo festivo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Y la experiencia está siendo recibida como un éxito. El público ha respondió durante todo el fin de semana a una programación con conciertos en formato más íntimo, sesiones de tardeo, propuestas infantiles, food trucks y una zona gaming que ha sustituido a los clásicos carruseles mecánicos.

Noticias relacionadas

Este domingo le le tocó el turno a D’Rumba, que ofreció un concierto acústico. El lunes, a partir de las 17.00 horas, se repartirá el bollo y la botella de vino. La tarde estará animada por el DJ Nacho Otero y a las 21.00 horas habrá un recital acústico por parte de «De Sur a Norte». El fin de fines lo pondrá DJ Valerio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”
  2. Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
  3. “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro
  4. La librería centenaria de Oviedo con la que no pudo la Guerra Civil, ni el libro electrónico
  5. Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
  6. “Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata
  7. El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio
  8. Una actividad para toda la familia animará este sábado el mercadillo de La Corredoria: el Ayuntamiento organiza un taller de manualidades con materiales reciclados

El barrio de Oviedo que inaugura con éxito su nuevo modelo festivo con conciertos acústicos

El Puente de los Señores conectaba el núcleo urbano con las residencias de los ingenieros

El Puente de los Señores conectaba el núcleo urbano con las residencias de los ingenieros

IU reclama un impulso institucional desde la ciudad y desde el Principado para que la Agencia Estatal de Salud Pública se ubique en Oviedo

IU reclama un impulso institucional desde la ciudad y desde el Principado para que la Agencia Estatal de Salud Pública se ubique en Oviedo

Los alumnos del Meres, camino de la Universidad

Detenido un hombre de 48 años en la calle Salsipuedes de Oviedo por tocar las nalgas a una joven de 18: "Puedo tocar el culo a quien quiera"

Detenido un hombre de 48 años en la calle Salsipuedes de Oviedo por tocar las nalgas a una joven de 18: "Puedo tocar el culo a quien quiera"

La cubierta retráctil en la plaza de toros «daría muchos problemas»: así será el futuro coso taurino

La cubierta retráctil en la plaza de toros «daría muchos problemas»: así será el futuro coso taurino

CCOO logra que los maestros industriales de la cantera del Naranco puedan jubilarse antes sin perder pensión

CCOO logra que los maestros industriales de la cantera del Naranco puedan jubilarse antes sin perder pensión

El PSOE propone crear una Oviedo Film Office para atraer rodajes a la ciudad

El PSOE propone crear una Oviedo Film Office para atraer rodajes a la ciudad
Tracking Pixel Contents