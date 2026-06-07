El barrio de Oviedo que inaugura con éxito su nuevo modelo festivo con conciertos acústicos

Las fiestas de Vetusta afrontan hoy su última jornada con un balance más que positivo. La nueva fórmula impulsada por la sociedad de festejos Quinta del Alba, basada en conciertos acústicos, actividades familiares y zona gastronómica, ha logrado atraer a numerosos vecinos a lo largo del fin de semana. Después de la polémica vivida el año pasado, cuando las verbenas tradicionales tuvieron que suspenderse por superar los límites de ruido tras las denuncias vecinales, la organización apostó por reinventar el modelo festivo.

Y la experiencia está siendo recibida como un éxito. El público ha respondió durante todo el fin de semana a una programación con conciertos en formato más íntimo, sesiones de tardeo, propuestas infantiles, food trucks y una zona gaming que ha sustituido a los clásicos carruseles mecánicos.

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Este domingo le le tocó el turno a D’Rumba, que ofreció un concierto acústico. El lunes, a partir de las 17.00 horas, se repartirá el bollo y la botella de vino. La tarde estará animada por el DJ Nacho Otero y a las 21.00 horas habrá un recital acústico por parte de «De Sur a Norte». El fin de fines lo pondrá DJ Valerio.