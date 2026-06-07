CCOO logra que los maestros industriales de la cantera del Naranco puedan jubilarse antes sin perder pensión

CCOO ha logrado que los maestros industriales de la cantera del Naranco de ArcelorMittal tengan un coeficiente reductor, que les permitirá jubilarse de forma anticipada sin penalización en la pensión. En la práctica, esta medida supone que, por cada diez años trabajados, podrán adelantar un año su edad de jubilación sin penalización. La resolución ha sido emitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, tras la demanda presentada por el sindicato. El reconocimiento se basa en la peligrosidad y los riesgos asociados a determinados trabajos de exterior en canteras.

Según explicó CCOO, la sección sindical de ArcelorMittal detectó que en la cantera del Naranco la categoría de maestro industrial no tenía asignado este coeficiente reductor, ya que en su momento no existía para ese puesto concreto. A partir de ahí, el sindicato inició los trámites para conseguir su reconocimiento.

El responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO, L. Javier Vázquez, señaló que la organización argumentó la asimilación de funciones entre el maestro industrial y el encargado de cantera. Para ello, CCOO presentó una petición formal ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y aportó comprobaciones de la Inspección de Trabajo, además de informes vinculados al Estatuto Minero y al Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.

El resultado ha sido la aprobación del coeficiente reductor del 0,10 para la categoría de maestro de canteras y maestro de canteras y vertederos, tal y como detalló José Muñiz, del área de Mutualismo de la Federación de Industria. La resolución reconoce que los trabajadores de exterior que participen directamente en labores mineras distintas de las de roza y arranque, y que estén expuestos a riesgos pulvígenos, pueden beneficiarse de este coeficiente. Para CCOO, esta decisión crea precedente para el conjunto de las canteras y abre la posibilidad de que otros trabajadores en situaciones similares puedan obtener el reconocimiento sin necesidad de iniciar una reclamación individual.

“Las personas que desarrollen estos empleos podrán jubilarse de manera anticipada, sin penalizarse la pensión; por cada diez años trabajados se adelanta uno la edad de jubilación”, explicó Vázquez.

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Desde el sindicato subrayan que este logro es fruto de su acción en los centros de trabajo y en las mesas de negociación. “En la calle, en los trabajos, en las mesas de negociación... la acción de CCOO es por y para la clase trabajadora”, destacó la organización.