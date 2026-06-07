La cubierta retráctil en la plaza de toros «daría muchos problemas»: así será el futuro coso taurino

La rehabilitación de la plaza de toros comenzará en el primer semestre del año que viene, una vez que finalice la segunda inversión más importante del siglo: la construcción de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco. El Alcalde, Alfredo Canteli, adelantó esta fecha antes de acudir a la misa celebrada en la Catedral con motivo de la festividad del Corpus Christi. A preguntas de los medios de comunicación, el primer edil dejó claro, tal y como publicó este domingo LA NUEVA ESPAÑA, que el coso taurino no tendrá ni cubierta retráctil ni aparcamiento. Que el techo se pudiese retirar en días soleados y se cerrase en jornadas lluviosas fue idea del propio Regidor. Consultó la propuesta con arquitectos, que le aconsejaron que no era una buena idea. «Da muchos problemas porque son grandes masas de hierro que hay que mover. Si dejan de ajustar, hay goteras, y me recomendaron que fuese fija». Así será. También recordó que en su momento se planteó la idea de construir un aparcamiento, pero pronto se desechó. «Duplicaría los costes y quedó olvidada la idea el primer día. Era inviable completamente».

La reforma de la plaza de toros no es la única obra que Canteli desea que comience cuanto antes. También espera ver a la maquinaria trabajando en la reconversión del Martillo de Santa Ana en un centro cultural. El Arzobispado entregó hace un mes el proyecto básico al Colegio de Arquitectos de Asturias para su visado, con el fin de solicitar licencia al Ayuntamiento. «Los trámites no acaban y no es una cosa nuestra. Estamos abiertos a colaborar con todo, pero esta situación es culpa de Patrimonio. Parece que ya estamos en la recta final, pero nos gustaría que fuese mucho antes porque llevamos seis años trabajando en ello; es inconcebible», reprochó antes de adelantar que el miércoles se celebrará la junta local de seguridad para tratar asuntos importantes como los problemas alrededor del albergue Cano Mata, gestionado por Cáritas. «Es un asunto importante: está la Policía Local con ello y hay gente que no quiere ir a los albergues, tenga sitio o no, porque quiere estar en la calle. Es algo muy triste y, junto con la Policía Nacional, que es la que se encarga de esta situación, caminaremos juntos para solucionarlo».

Corpus Christi. / Juan Plaza

Precisamente Cáritas ocupó una parte importante de la homilía del deán. Fue él quien presidió la misa de Corpus ante el viaje del arzobispo, Jesús Sanz Montes, a Madrid para asistir a los actos protagonizados por el Papa. Benito Gallego reivindicó que siempre hay que tener presentes a los más necesitados. «Es el ABC de los cristianos y lo estamos haciendo». En cualquier ciudad y pueblo existe una parroquia donde los voluntarios de este organismo de la Iglesia prestarán ayuda a cada persona que se lo pida. «Aunque no podamos arreglar toda la situación, lo haremos en parte y trataremos a la gente con cariño dentro del espíritu de servicio». También informó de que la colecta que se hizo ante una abarrotada Catedral irá destinada a las decenas de proyectos con los que ayudan a todo tipo de personas.

También tuvo palabras importantes para los niños que acaban de hacer la primera comunión. Los tres primeros bancos se llenaron de una treintena de pequeños, a los que pidió recibir la comunión con conciencia y no de forma rutinaria. «No recibisteis una cosa, sino al mismo Cristo muerto y resucitado por nosotros, que se nos da en alimento para que seamos fieles luego. Es lo que los primeros padres de la Iglesia llaman medicina de inmortalidad». También recordó la visita del Papa a España y que el objetivo del Cabildo es apoyarle.

Tras la misa, llegó la procesión. La Cruz fue la primera que salió de la Catedral, seguida de cada uno de los estandartes de todas las cofradías y hermandades de Oviedo: Borriquilla, Los Estudiantes, Silencio y Santa Cruz, Nazareno, Cautivo, Balesquida y Santo Entierro. También estuvo el de la Adoración Eucarística Perpetua. Toda la comitiva se dirigió a través de la calle Cimadevilla hasta la plaza del Ayuntamiento, donde les esperaban las alfombras florales creadas por la cofradía con base en la iglesia de San Isidoro.

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Al frente estuvo el cofrade mayor, Luis Manuel Alonso, quien detalló que este año quisieron rendir homenaje a la visita del Papa. «El emblema es la imagen principal y se ubicó en la parte más central, junto al templo. También estuvieron presentes el cáliz y la Sagrada Forma, e hicimos un homenaje a los cristianos perseguidos». En esta ocasión, la flecha lucía los colores de la bandera del Vaticano. «Todo es con sal y llevamos un mes y medio trabajando en los dibujos y tiñendo la sal». Los trabajos comenzaron a las ocho de la mañana, tras el desayuno y el rezo de la oración.