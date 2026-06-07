Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: "¡Machirulos, payasos, chulos de mierda"
El hombre también fue arrestado por darle "un manotazo a mano abierta" a su compañera sentimental, que después "reaccionó de forma violente" con los agentes: “Soy concejala del Ayuntamiento de Grado, os vais a arrepentir”
Una concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Grado y su pareja fueron detenidos durante la noche de este sábado en Oviedo tras un incidente que movilizó a varias patrullas de la Policía Local en la zona de Colloto. La intervención que acabó con el arresto de L. A. C. y de la persona que la acompañaba se inició después de que varios testigos alertaran de una fuerte discusión entre ambos en plena calle y aseguraran haber visto cómo el hombre golpeaba a la mujer en el rostro mientras permanecían sentados en un banco.
Los hechos ocurrieron poco antes de las once de la noche en la calle Camino Real. Según las diligencias policiales, uno de los alertantes relató a los agentes que el varón había propinado “un fuerte manotazo a mano abierta” a su compañera sentimental durante la discusión. A la llegada de los policías, el hombre reconoció haberle dado “un bofetón” en medio del enfrentamiento verbal que mantenían, por lo que fue arrestado como presunto autor de un delito en el ámbito familiar.
La situación se tensó todavía más durante la identificación de la pareja. Siempre según la versión policial, la edil se negó reiteradamente a facilitar su documentación y trató de marcharse del lugar en varias ocasiones pese a los requerimientos policiales. Los agentes sostienen además que la mujer reaccionó de forma violenta cuando intentaban impedir que abandonara la zona y que llegó a golpear a dos funcionarios durante el forcejeo.
En las diligencias también se recoge que la concejala profirió insultos contra los policías desplazados hasta el lugar, con expresiones como “machirulos”, “machistas”, “chulos de mierda” o “payasos”, además de lanzar frases como “iros a tomar por el culo” y apelar a su condición de cargo público municipal asegurando: “Soy concejala del Ayuntamiento de Grado, os vais a arrepentir”.
Finalmente, fue detenida por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia. Tras el arresto, la mujer fue trasladada al centro de salud de La Lila antes de ingresar en dependencias policiales. Según consta igualmente en el atestado, rechazó acogerse al protocolo previsto para este tipo de casos y declinó realizar los trámites asociados a su condición de perjudicada.
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