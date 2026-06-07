Detenido un hombre de 48 años en la calle Salsipuedes de Oviedo por tocar las nalgas a una joven de 18: "Puedo tocar el culo a quien quiera"

Un hombre de 48 años, cuya identidad se corresponde con las inciales P. S. C., fue detenido en la madrugada de este domingo como presunto autor de un delito de agresión sexual, después de que tocase las nalgas con ánimo libidinoso a una chica de 18.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la mañana en un pub de la calle Ildefoso Martínez, conocida popularmente como Salsipuedes. Los agentes de la Policía Local fueron abordados por testigos de los hechos para oindicar que se había producido una agresión sexual en un establecimiento.

Los agentes pudieron hablar con la joven, quien les dijo que, momentos antes, había notado cómo un hombre de mediana edad le toca las nalgas. Al volverse, el hombre le preguntó si quería algo.

Un amigo de la joven notó que ésta se había molestado, por lo que preguntó al hombre qué pasaba y éste le espeto: "Puedo tocar el culo a quien quiera".

Tras recabar estos testimonios, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del presunto autor de los tocamientos, considerados desde la ley del "sólo sí es sí" como una agresión sexual, habiendo dejado de ser abusos sexuales.

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Los agentes actuantes acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional con el detenido, quien ingresó en los calabozos.