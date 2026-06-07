IU reclama un impulso institucional desde la ciudad y desde el Principado para que la Agencia Estatal de Salud Pública se ubique en Oviedo

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, les ha solicitado al alcalde de Oviedo y al presidente del Principado de Asturias que intensifiquen las gestiones ante el Gobierno de España para respaldar la candidatura de la ciudad como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, cuya ubicación podría decidirse el próximo mes de julio.

Llamazares sostiene que la elección de Oviedo supondría “un reconocimiento justo al trabajo desarrollado por la sanidad pública asturiana y a la respuesta ejemplar que Asturias ofreció durante la pandemia”, mostrando además su confianza en que tanto el Ayuntamiento como el Principado “redoblen sus esfuerzos ante el Gobierno de España para respaldar una candidatura sólida, merecida y beneficiosa para toda Asturias”.

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Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que este es el momento de que todas las instituciones asturianas actúen de forma coordinada para defender una propuesta que reforzaría el papel de Oviedo como referencia en el ámbito de la salud pública y de la investigación sanitaria. La formación sostiene que la capital asturiana reúne méritos “objetivos y suficientes” para albergar este organismo estratégico para el conjunto del Estado. Entre los argumentos que respaldan la candidatura destacan la trayectoria de la sanidad pública asturiana, el reconocimiento obtenido por la gestión de la pandemia de la COVID-19 y el compromiso institucional demostrado mediante la rápida cesión y acondicionamiento de espacios en el edificio de Calatrava.