Muñiz gana la Preba Oficial de la Sidra de Gascona y Viuda de Angelón se impone en la popular gracias a los votos de los participantes en la fiesta de Oviedo
Castañón y JR completaron el podio decidido por el jurado profesional, mientras que La Llarada se situó entre las más reconocidas por el público asistente
Los llagares Muñiz y Viuda de Angelón fueron los grandes protagonistas de la parte competitiva de la XXVI Preba de la Sidra de Gascona. La cita, una de las más esperadas del calendario sidrero de Oviedo, volvió a medir el nivel de los llagares participantes tanto a través del jurado profesional como del criterio de los asistentes, que también eligieron su sidra favorita de la jornada.
En la Preba Oficial, el primer puesto fue para Sidra Muñiz, que se alzó con el reconocimiento del jurado profesional. La segunda posición recayó en Castañón, mientras que JR completó el podio con el tercer puesto. El fallo dejó una clasificación muy repartida y volvió a confirmar la calidad de las sidras presentadas en esta edición.
La votación popular ofreció un resultado diferente. El público que se acercó a Gascona para disfrutar de la fiesta eligió como ganadora a Viuda de Angelón. El segundo lugar fue para La Llarada y el tercero, de nuevo, para Muñiz, que además de imponerse en la categoría oficial logró situarse entre las preferencias de los asistentes.
Con estos resultados, la XXVI Preba de la Sidra de Gascona cerró su apartado competitivo con dos vencedores distintos y con Muñiz como uno de los llagares más destacados de la edición, al figurar tanto en el palmarés profesional como en el popular.
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