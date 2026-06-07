El PSOE propone crear una Oviedo Film Office para atraer rodajes a la ciudad

El PSOE defenderá en la comisión de Economía la creación de la Oviedo Film Office, una oficina municipal destinada a atraer rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios al concejo y a promocionar la ciudad como destino para producciones audiovisuales nacionales e internacionales. La propuesta, presentada por el portavoz, Carlos Fernández Llaneza, parte de la necesidad de dotar a la capital asturiana de una estructura específica que actúe como interlocutor único entre las productoras y la administración local, agilice los trámites administrativos y facilite el desarrollo de proyectos audiovisuales en el municipio.

“Oviedo no puede quedarse al margen de una industria que genera empleo, riqueza y proyección internacional”, señaló Fernández Llaneza, quien defendió que el sector audiovisual se ha consolidado como una de las industrias culturales con mayor capacidad para generar actividad económica, empleo cualificado y promoción exterior.

La iniciativa plantea que la futura oficina cuente con medios humanos y materiales suficientes para coordinar permisos, promover localizaciones, asistir a ferias especializadas y desarrollar acciones de captación de proyectos audiovisuales. Además, los socialistas proponen la creación de una plataforma web específica, la organización de visitas para localizadores y la elaboración de una normativa municipal que ordene esta actividad y maximice su retorno económico y social.

Fernández Llaneza subrayó que la Oviedo Film Office debería nacer en estrecha coordinación con la Asturias Paraíso Natural Film Commission, con el objetivo de aprovechar el trabajo que ya se desarrolla desde el Principado para atraer producciones al conjunto de Asturias. “La colaboración institucional es fundamental para ofrecer a las productoras una respuesta ágil, eficaz y coordinada”, afirmó.

El portavoz socialista vinculó también esta propuesta con la futura escuela de cine prevista en el recinto de La Vega, que, a su juicio, abre una oportunidad estratégica para la ciudad. “La apuesta por implantar una escuela de cine en La Vega puede convertirse en un elemento transformador para el sector audiovisual asturiano. La Oviedo Film Office debe formar parte de esa misma estrategia, generando sinergias entre la formación, la creación audiovisual y la atracción de producciones”, indicó.

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Desde el PSOE destacan que los rodajes tienen un impacto económico directo en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte, los servicios técnicos y el turismo, además de contribuir a difundir la imagen de los territorios donde se desarrollan.