¿Cómo será la plaza de toros tras su rehabilitación? Oviedo da un importante paso para empezar las obras

La futura plaza multiusos de Buenavista no contará ni con la cubierta retráctil ni con el aparcamiento subterráneo previstos inicialmente en el anteproyecto de rehabilitación del coso. El Ayuntamiento ha decidido descartar ambas actuaciones «por su elevado coste y complejidad técnica», de modo que las empresas interesadas en redactar el proyecto definitivo, cuyo plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 1 de julio, no estarán obligadas a incorporarlas a sus propuestas. Se trata de dos de las principales novedades incorporadas al proceso de transformación del recinto, cuyos detalles ha venido adelantando en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA durante los últimos meses.

La intervención partirá del anteproyecto elaborado por el estudio de Jesús Álvarez-Arango, aunque con modificaciones significativas. Según ha podido confirmar este diario, en la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, han decidido descartar el estacionamiento bajo el ruedo tras comprobar la complejidad constructiva que implicaba y su notable incremento de costes. Además, entienden que carece de justificación ante la futura reordenación de los terrenos del antiguo HUCA, donde se prevé una importante bolsa de aparcamientos.

Una conclusión similar se alcanzó respecto a la cubierta retráctil. Los análisis realizados y las consultas efectuadas con empresas especializadas llevaron al Ayuntamiento a considerar poco aconsejable esta solución por su elevado coste de implantación y mantenimiento, así como por las dificultades técnicas asociadas a este tipo de estructuras, que han generado problemas en la renovación de otros recintos taurinos españoles.

La renuncia a ambos elementos no modifica, sin embargo, el objetivo principal de la actuación. El Consistorio mantiene su apuesta por convertir la histórica plaza de Buenavista en un recinto cubierto y polivalente, con capacidad para entre 8.000 y 9.000 espectadores, preparado para acoger actividad durante todo el año y llamado a convertirse en uno de los principales motores de revitalización urbana del entorno.

Los pliegos de la licitación sí obligan a respetar las determinaciones ya validadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado. El anteproyecto tendrá carácter vinculante en aquellos aspectos relacionados con la protección del inmueble, entre ellos las soluciones de evacuación, la reconstrucción del graderío inferior de piedra y diversos criterios estéticos destinados a garantizar la conservación de un edificio declarado Bien de Interés Cultural.

La licitación contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las futuras obras. El equipo adjudicatario deberá concretar las soluciones constructivas, definir los espacios interiores y adaptar el diseño a los usos previstos, siempre dentro de los criterios fijados por el Ayuntamiento para convertir el coso en una instalación capaz de combinar actividad cultural, deportiva y congresual en un mismo recinto.

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La plaza, inaugurada en 1889 según diseño del arquitecto ovetense Juan Miguel de la Guardia, afronta así una nueva etapa en el largo proceso para recuperar uno de los inmuebles más singulares de la ciudad. La previsión municipal pasa por adjudicar la redacción del proyecto en los próximos meses, iniciar las obras durante el primer semestre de 2027 y culminarlas en 2029 mediante una inversión estimada en más de 30 millones de euros.