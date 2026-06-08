Las barrios de Oviedo que suman 120 pisos rehabilitados: habrá más mejoras

El cambio es radical. De una fachada en tonos amarillos y marrones en la que era más que visible el paso del tiempo a otra totalmente eficiente en tonalidades blanca y negra y en la que ya no están las ventanas de madera. Se sustituyeron por otras dotadas con la última tecnología. Ventanielles y Guillén Lafuerza ya suman 120 viviendas rehabilitadas. La empresa Esfer retiró la pasada semana los andamios de los edificios en obras de la calle Río Sella y, en total, las mejoras ya alcanzan la veintena de edificios que se vieron beneficiados por los fondos europeos que sufragan el 80% de la actuación. Las arcas municipales aportan el 20% restante gracias a la iniciativa de la concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta.

Las trabajos de los pisos comenzaron hace un año en la calle Los Claveles de Guillén Lafuerza. En todas las viviendas beneficiadas se ha reformado la fachada, la cubierta y se ha colocado un balcón. Las estimaciones del Ayuntamiento son que en el mejor de los casos los inquilinos alcancen el 60% de ahorro en las facturas de la luz, calefacción y agua y estos trabajos también permiten retirar amianto.

De esta forma, las pisos construidos hace siete décadas para acoger a obreros provenientes de la zona rural se actualizan, pues los edificios se habían quedado desfasados. Se construyeron con materiales de gran calidad, pero el paso del tiempo ha hecho mella. La humedad es uno de los muchos problemas que tienen. Además, a lo largo de este tiempo, no han sufrido grandes mejoras.

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Todas estas mejoras pertenecen a la primera fase de rehabilitación y el Ayuntamiento ya planifica la segunda. El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli puso en marcha hace un mes la convocatoria para que los inquilinos de cinco portales –desde el número 25 hasta el 33– de la calle Rosales y los edificios 74, 76, 78 y 80 de la calle Río Sella; el 6 y 8 de Río Eo; del 45 al 51 de Río Narcea y el 9 de Río Esva entregasen toda la documentación necesaria para acometer los trabajos.