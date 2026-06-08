Cáritas se compromete a aumentar el control en el albergue Cano Mata de Oviedo para evitar la tensión con los vecinos

Los responsables de Cáritas Diocesana de Oviedo se comprometen a aumentar el control en el albergue Cano Mata y poner todo lo que esté en sus manos para tratar de frenar la situación de «creciente inseguridad» que denuncian los ovetenses que viven en las inmediaciones del centro. Así se lo trasladó este lunes el secretario general de Cáritas, Ramón Méndez-Navia, a los integrantes de asociación de vecinos de San Lázaro-Otero durante una reunión en la que también estuvieron presentes Zoraida Sienra, responsable del programa de personas sin hogar de la entidad benéfica católica y Patricia Belaña, coordinadora del albergue Cano Mata.

La presidenta del colectivo vecinal, Araceli González, salió de la reunión con buen sabor de boca. «Nos dijeron que iban a hacer todo lo posible para que no haya ruidos y para que los usuarios no estén todo el día delante del centro, pero claro, ellos en la calle poco pueden hacer», dice. Para tratar de solucionar lo que ocurre fuera del albergue los vecinos están a la espera de un encuentro con responsables de las áreas municipales de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana. "No vamos a permitir que esto siga así", asegura González.

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Los vecinos aseguran que en el entorno del Cano Mata hay "consumo de drogas, peleas, sexo en la calle y amenazas a un vecindario que cada vez tiene más miedo”. Aseguran, además, que todo eso lo tienen documentado "con fotografías y videos”. Araceli González lo dejó bien claro este lunes durante la reunión con los responsables de Cáritas, la entidad que gestiona el albergue: “No queremos que cierren el Cano Mata, pero las cosas se están desmadrando", dice.