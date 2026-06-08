La Coordinadora Ecoloxista alerta de nuevos picos de benceno en Trubia

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha alertado de un nuevo episodio de elevada concentración de benceno en el aire de Oviedo, concretamente en la estación de control de calidad del aire de Trubia, donde, según los datos oficiales del Gobierno del Principado de Asturias citados por el colectivo, ayer se registró un valor de 27,8 microgramos por metro cúbico de este contaminante.

La organización ecologista sostiene que los niveles de benceno se mantienen “disparados” y asegura que durante la pasada noche se produjeron también picos de concentración en esta estación. Los datos, según recuerda la Coordinadora, proceden de la web autonómica sobre contaminación atmosférica y calidad del aire, publicada en cumplimiento de la Directiva 2008/50/CE y del Real Decreto 102/2011.

El benceno es un compuesto orgánico volátil considerado cancerígeno. La Coordinadora Ecoloxista recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar cualquier exposición a este hidrocarburo, al no existir un nivel de concentración en el aire por debajo del cual pueda descartarse un riesgo para la salud. Además, señala que la Directiva Europea 2024/2881 fija un valor límite de 3,4 microgramos por metro cúbico como media anual.

El colectivo subraya que Oviedo presenta “desde hace años” los peores datos de Asturias en relación con este contaminante. La exposición prolongada al benceno, advierte la entidad, puede afectar al sistema nervioso central, alterar la producción normal de células sanguíneas, deteriorar el sistema inmunitario y dañar el material genético celular. También puede estar vinculada, según recoge la nota de prensa, a determinados tipos de cáncer, como la leucemia, y a malformaciones congénitas.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies critica que ni el Principado ni el Ayuntamiento de Oviedo hayan informado a la población pese a la situación denunciada. El colectivo cita el Real Decreto 34/2023, que establece que, cuando se supere o se prevea superar un umbral de información o de alerta, las administraciones competentes deberán adoptar medidas urgentes e informar a la ciudadanía.

Para la organización, la falta de actuación ante estos episodios supone una “omisión de responsabilidades” en un problema que considera de salud pública. La Coordinadora reclama que las administraciones tomen medidas frente a una contaminación atmosférica cuyos efectos sobre la salud, el desarrollo cerebral y la calidad de vida de la población, afirma, están ampliamente documentados.

Noticias relacionadas

El colectivo enmarca esta denuncia en la actual situación de emergencia climática y sostiene que hoy se conocen mejor tanto las fuentes de emisión de la contaminación atmosférica como la contribución de los contaminantes del aire a la carga mundial de enfermedad. Por ello, considera “injustificable” que no se adopten medidas suficientes para proteger a la población.